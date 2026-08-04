Việc mở rộng này khẳng định cam kết dài hạn của Amalga trong vai trò đối tác công nghệ chiến lược cho ngành y tế Việt Nam.

Động thái này phù hợp với Chiến lược Chuyển đổi số Y tế 2025 - 2030 của Bộ Y tế, tập trung vào tăng cường thể chế số, xây dựng hạ tầng dữ liệu quốc gia, nâng cao năng lực số, triển khai các nền tảng số cốt lõi và đảm bảo an toàn hệ thống. Chiến lược hướng tới nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân và tăng cường năng lực quản lý trong cả hệ thống y tế công và tư.

“Việc Amalga mở rộng sang Việt Nam cho thấy sự hợp tác ngày càng sâu rộng giữa New Zealand và Việt Nam trong lĩnh vực y tế và đổi mới sáng tạo”, ông Scott James, Tổng lãnh sự New Zealand tại TP.HCM, chia sẻ. “Khi Việt Nam đẩy nhanh chương trình chuyển đổi số y tế, các doanh nghiệp New Zealand như Amalga có thể đóng góp giá trị thiết thực thông qua chuyên môn và công nghệ tiên tiến, hỗ trợ hệ thống y tế và người dân Việt Nam”.

Ông Niru Rajakumar, CEO của Amalga, cho biết: “Việt Nam đang thúc đẩy một tầm nhìn chuyển đổi số y tế rõ ràng, và tốc độ hiện đại hóa nhanh chóng tại các bệnh viện thể hiện rõ động lực đó. Việc chúng tôi thành lập pháp nhân tại Việt Nam là cam kết đồng hành với định hướng quốc gia - xây dựng giải pháp cho Việt Nam, giữ dữ liệu tại Việt Nam và đảm bảo trách nhiệm cao nhất trong việc hỗ trợ hiện đại hóa y tế dài hạn”.

Amalga là đơn vị cung cấp hệ thống thông tin cho Bệnh viện FV ngay từ những ngày đầu thành lập và hiện là đối tác công nghệ cho các dự án lớn của Sun Hospital tại Hà Nội và Phú Quốc.

Các ứng dụng AI là trung tâm của hệ sinh thái công nghệ Amalga, cho phép quản lý thống nhất hồ sơ bệnh án và dữ liệu lâm sàng, đồng thời cung cấp công cụ hỗ trợ giúp bác sĩ đưa ra quyết định nhanh và chính xác hơn. Ngay từ đầu, an toàn hệ thống và bảo mật dữ liệu được đảm bảo thông qua hạ tầng số đồng bộ, hỗ trợ tầm nhìn bệnh viện thông minh của Sun Hospital.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Tập đoàn Sun Group, nhấn mạnh: “Amalga là đối tác chiến lược giúp chúng tôi tạo ra những bước đột phá trong đổi mới y tế. Sự kết hợp giữa tầm nhìn Việt Nam và năng lực công nghệ của New Zealand đang đặt nền móng cho mạng lưới bệnh viện thông minh quy mô quốc gia, lấy bệnh nhân và người dân làm trung tâm”.

Hệ thống thông tin bệnh viện thế hệ mới của Amalga được xây dựng trên kiến trúc đa khách hàng dạng mô-đun và đa khách thuê (multi-tenant), dễ tích hợp và mở rộng. Giải pháp tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế HL7/FHIR - yếu tố then chốt cho khả năng liên thông giữa bệnh viện, bảo hiểm y tế, hồ sơ sức khỏe điện tử và các hệ thống quản lý nhà nước.

Amalga cung cấp hai mô hình triển khai - hạ tầng đám mây thuần (cloud-native) và hạ tầng nội bộ tại bệnh viện (on‑premise) giúp các cơ sở y tế lựa chọn giải pháp số hóa phù hợp với yêu cầu bảo mật và quy mô vận hành trong quá trình hiện đại hóa hệ thống. Phiên bản dành cho Việt Nam tích hợp quy trình bảo hiểm xã hội, ứng dụng AI để tối ưu quy trình lâm sàng và hành chính, đồng thời tăng cường khả năng liên thông dữ liệu.

Đội ngũ Amalga Việt Nam - gồm các chuyên gia am hiểu ngôn ngữ, văn hóa và vận hành bệnh viện - quản lý toàn bộ quá trình triển khai. Amalga hợp tác với Axel Health để triển khai cách tiếp cận “ưu tiên vận hành”, tập trung tối ưu quy trình và tăng cường mức độ sẵn sàng của bệnh viện nhằm giúp các cơ sở y tế nâng cao hiệu quả và duy trì hiệu quả vận hành trong dài hạn.

Amalga là nhà cung cấp hệ thống thông tin bệnh viện hàng đầu có trụ sở tại New Zealand, cung cấp các hệ thống bảo mật cao, ứng dụng AI và khả năng liên thông dữ liệu tại New Zealand và Đông Nam Á. Với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm, Amalga hỗ trợ các bệnh viện tối ưu vận hành, nâng cao chất lượng quyết định lâm sàng và cải thiện kết quả điều trị. Tại Việt Nam, Amalga cam kết thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái bệnh viện thông minh phù hợp với các ưu tiên quốc gia.

Bích Đào