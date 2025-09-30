Từ tối 29/9 đến rạng sáng nay, tại Lào Cai, nước dâng nhanh khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt, nhiều khu dân cư ngập sâu.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, tối 29/9, lũ trên sông Hồng tiếp tục dâng cao. Tại Trạm Thủy văn Lào Cai, mực nước là 81,94m, chỉ còn 0,06m nữa là chạm mức báo động 2. Tại Trạm Thủy văn Yên Bái, mực nước đã đạt 33,13m, vượt mức báo động 3 tới 1,13m. Lũ trên cả hai trạm đều tiếp tục lên và cần theo dõi sát sao.

Theo ghi nhận của VietNamNet, các tuyến đường chính tại phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai) như Nguyễn Thái Học, Thanh Niên, Yết Kiêu... đã ngập trong biển nước. Có đoạn ngập sâu trên 1m, khiến giao thông tê liệt hoàn toàn, nhiều hộ dân phải di chuyển đồ đạc và sơ tán khẩn cấp trong đêm.

Nước lũ dâng nhanh nhiều nhà dân nước ngập quá đầu người. Ảnh: H.T

Ông Nguyễn Thanh Miền (người dân phường Yên Bái, có nhà gần đường Thanh Niên) cho biết, nước sông Hồng lên quá nhanh, khiến ông và các hộ dân xung quanh phải cùng nhau kê đồ đạc và di chuyển gấp để đảm bảo an toàn.

Ông Miền chia sẻ, cảnh tượng này gợi nhớ đến thời điểm sau bão Yagi năm ngoái, khi nước lũ đổ về ầm ầm, cuốn trôi nhiều hoa màu và tài sản của bà con.

Ngay trong đêm, lực lượng công an, dân quân tự vệ và cán bộ phường Yên Bái đã lập tức có mặt tại các điểm ngập sâu, tổ chức chốt chặn và hướng dẫn người dân di chuyển an toàn.

Lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di dời tài sản trong đêm. Ảnh: CACC

Cũng trong đêm qua và rạng sáng nay, một số thủy điện trên sông Chảy đã phát đi thông báo xả lũ. Loa phóng thanh phát đi cảnh báo vang lên không ngớt, yêu cầu người dân nhanh chóng đưa tài sản, gia súc lên cao.

Tại xã Thác Bà, bà con ven bãi bồi thức trắng đêm, vừa canh chừng mực nước vừa chằng chống nhà cửa. Ông Nguyễn Văn Thắng, một người dân chia sẻ: “Nghe thủy điện xả lũ là ai cũng lo, bà con thức trắng đêm sẵn sàng sơ tán bất cứ lúc nào”.

Trong đêm 29/9, tại xã Châu Quế, chính quyền cũng hoàn tất nhanh chóng việc di dời 185 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm. Trong đó, có 117 hộ ở khu vực có nguy cơ sạt lở và 68 hộ ở vùng trũng dễ ngập.

Cao Bằng: Lũ sông Hiến dâng cao, hàng trăm cán bộ xuyên đêm cứu dân

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 đã gây ngập lụt các khu vực ven sông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (tập trung tại phường Thục Phán). Đỉnh điểm là đêm 29/9, rạng sáng 30/9, khi nước lũ dâng cao đột ngột. Tại khu vực Cầu Ngầm, Phố Cũ và phố Hiến Giang là hai tuyến phố đầu tiên bị ngập. Khoảng 22h30, nước lũ đã tràn qua cầu Ngầm, khiến nhiều khu dân cư thuộc phường Thục Phán ngập trong nước.

Công an tỉnh Cao Bằng xuyên đêm hỗ trợ người dân sơ tán người, tài sản. Ảnh: Lê Nam

Ngay trong đêm, chính quyền địa phương và hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang (Công an, Quân đội) đã túc trực 24/24h, xuyên đêm để hỗ trợ người dân. Lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Cao Bằng huy động 100% quân số, cùng Ban Chỉ huy Quân sự phường Thục Phán (hơn 70 cán bộ/chiến sĩ) lập tức có mặt tại các điểm ngập sâu.

Việc cứu hộ được triển khai khẩn trương với phương châm “4 tại chỗ”, ưu tiên đưa người dân khỏi vùng nguy hiểm và sơ tán tài sản. Lực lượng chức năng cũng tích cực hót dọn rác thải trên sông Hiến, tránh ùn ứ gây dâng nước. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời này, các hộ dân, kể cả các cơ sở kinh doanh bị ngập bất ngờ, đã không có thiệt hại về người và tài sản.

Nhiều khu vực đô thị ở Cao Bằng ngập sâu, giao thông tê liệt. Ảnh: Khương Đặng

Theo dự báo, các sông trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục có lũ, đỉnh lũ trên sông Gâm và sông Bằng Giang có khả năng lên mức báo động 1, báo động 2. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 24 khẩn cấp, yêu cầu các đơn vị kiên quyết sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo và tuyệt đối không cho người và phương tiện qua lại các vị trí ngập sâu, nước chảy xiết.