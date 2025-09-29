Ngày 29/9, Công ty thủy điện Trị An vừa có thông báo sẽ xả lũ qua đập tràn lần đầu tiên trong năm nay, bắt đầu từ 13h ngày 30/9.

Thủy điện Trị An xả lũ năm 2024. Ảnh: Hoàng Anh

Theo đó, mực nước hồ sáng nay đạt 60,5m, lưu lượng nước về hồ những ngày tới dự kiến sẽ vượt 1.500m3/s.

Để đảm bảo dung tích phòng lũ, kết hợp mực nước hạ du sông ở trạm thủy văn Biên Hòa đang ở mức thấp, công ty tiến hành xả nước qua đập tràn cụ thể như sau:

Từ 13h ngày 30/9, thực hiện xả qua đập tràn 160m3/s, lưu lượng nước qua tuabin từ 750-820m3/s, tổng lưu lượng xả xuống hạ du khoảng 910-980m3/s.

Từ 16h cùng ngày, tăng lưu lượng xả qua đập tràn lên 320m3/s, lưu lượng nước qua tuabin 750-820m3/s, tổng lưu lượng hạ du khoảng 1.070-1.140m3/s.

Công ty Thủy điện Trị An cho biết, tùy diễn biến thời tiết, mực nước hồ và hạ du sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Biên Hòa, lưu lượng xả qua đập tràn có thể điều chỉnh cho phù hợp.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai, mực nước vùng thượng lưu hệ thống sông Đồng Nai tiếp tục ở mức cao. Tại trạm Tà Lài, mực nước sau khi đạt đỉnh 112,76m đã xuống chậm, hiện ở mức 112,5m, nằm giữa báo động 2 và báo động 3 là 113m.

Ông Nguyễn Phước Huy, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai cảnh báo, mực nước trên các sông, suối thuộc hệ thống sông Đồng Nai đang tiềm ẩn nguy cơ gây ngập lụt tại những khu vực trũng thấp ven sông. Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp dọc các sông, suối, bãi bồi và bờ suối.