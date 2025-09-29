Chiều 29/9, trao đổi với PV VietNamNet, ông Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Sa Pa cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ việc sạt lở ta luy khiến 1 xe ô tô chở 3 người rơi xuống vực. Hiện tại vụ việc đang được Công an phường xác minh làm rõ.

Theo ông Dũng, sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng phường Sa Pa đã có mặt, phong tỏa hiện trường, đưa phương tiện cứu hộ để giải cứu các nạn nhân.

"3 người trên xe ô tô vẫn an toàn", Phó Chủ tịch UBND phường Sa Pa khẳng định.

Xe ô tô sau khi rơi xuống vực vẫn sáng đèn. Ảnh: THSP

Theo người dân địa phương, vụ sạt lở khiến xe ô tô rơi xuống vực xảy ra vào khoảng 17h chiều nay (29/9).

Thời điểm trên, xe ô tô đang di chuyển theo hướng từ khu du lịch Cát Cát đi trung tâm phường Sa Pa, trong lúc di chuyển thì bất ngờ bị lượng lớn đất đá, cây cối sạt lở, hất tung xe ô tô rơi xuống vực.

Hiện nay, một số xã, phường thuộc tỉnh Lào Cai đang có mưa lớn, chính quyền địa phương khuyến cáo du khách hạn chế di chuyển vào các khu vực có nguy cơ sạt lở trong thời điểm mưa lớn kéo dài.