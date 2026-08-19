Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo đó, Trungnam Group bị xác định chậm công bố từ 10 ngày làm việc trở lên đối với nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu và nghĩa vụ với người sở hữu trái phiếu.

Trong số các tài liệu chậm công bố có kết quả chào bán trái phiếu mã TNGCB22224003; các báo cáo về tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu từ năm 2022 đến 2025; cùng nhiều báo cáo tài chính, báo cáo tình hình tài chính và báo cáo về việc sử dụng nguồn tiền từ phát hành trái phiếu.

Trungnam Group bị xử phạt. Ảnh: Nguyễn Huế

Trungnam Group cũng chậm công bố thông tin dưới 10 ngày làm việc đối với các báo cáo về việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, báo cáo tài chính và tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong các năm 2021-2022, cùng kết quả chào bán trái phiếu mã TNGCH2224005.

Với các hành vi vi phạm nói trên, Trungnam Group bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính với số tiền 92,5 triệu đồng.