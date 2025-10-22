Tổ công tác dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1)” – được thành lập theo Quyết định 1970 của UBND TPHCM (gọi tắt là Tổ công tác 1970) – vừa có văn bản gửi UBND TP đề xuất phương án quỹ đất thanh toán hợp đồng BT cho dự án này.

Theo đó, Tổ công tác 1970 kiến nghị UBND TPHCM chấp thuận chủ trương bổ sung hai khu đất số 420 Nơ Trang Long (nay là Vũ Ngọc Phan), phường Bình Lợi Trung và số 257 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh vào phụ lục hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) để thanh toán cho dự án ngăn triều gần 10.000 tỷ đồng.

Việc bổ sung này nhằm thay thế các khu đất không đủ điều kiện thanh toán, tuân thủ theo các nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.

Dự án ngăn triều gần 10.000 tỷ đồng "đắp chiếu" nhiều năm, gây lãng phí. Ảnh: Nguyễn Huế.

Hai khu đất được đề xuất bổ sung có tổng diện tích khoảng 70.000m2, giá trị tạm tính gần 6.000 tỷ đồng. Trong đó, khu đất thứ nhất tại số 420 Nơ Trang Long có diện tích hơn 66.800m2 với giá trị tạm tính hơn 5.385 tỷ đồng. Hiện trạng khu đất đang được Công ty CP Kỹ nghệ Súc sản Việt Nam (VISSAN) sử dụng làm cơ sở sản xuất và văn phòng.

Khu đất thứ hai tại số 257 Trần Hưng Đạo có diện tích 2.374m2, giá trị tạm tính khoảng 597 tỷ đồng. Hiện trạng khu đất đang được khai thác kinh doanh cà phê và phòng tập thể dục thể thao.

Trước đó, TPHCM đã chốt 3 khu đất khác để thanh toán trong hợp đồng BT, bao gồm Lô C8A – Khu A Khu đô thị Nam TPHCM (Quận 7 cũ) trị giá hơn 1.113 tỷ đồng; Lô đất 232 Đỗ Xuân Hợp (TP Thủ Đức cũ) trị giá hơn 930 tỷ đồng; Lô đất 762 Bình Quới (quận Bình Thạnh cũ) trị giá 72,3 tỷ đồng.

Nếu hai khu đất mới được bổ sung, tổng giá trị quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư sẽ vượt 8.099 tỷ đồng, tương đương hơn 81% giá trị hợp đồng BT của dự án (chưa tính phần điều chỉnh tổng mức đầu tư).

Dự án ngăn triều gần 10.000 tỷ đồng được khởi công từ năm 2016, có ý nghĩa quan trọng nhằm kiểm soát ngập do triều cường, bảo vệ khoảng 6,5 triệu dân khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố. Mặc dù đã đạt hơn 90% khối lượng thi công, công trình phải tạm dừng từ tháng 11/2020 do các vướng mắc về vốn và thủ tục pháp lý, kéo theo chi phí lãi vay phát sinh khoảng 1,7 tỷ đồng mỗi ngày.

Với Nghị quyết 212/NQ-CP của Chính phủ ban hành tháng 7/2025 cho phép thành phố điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi và thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất. Tổ công tác 1970 đang kiến nghị UBND TPHCM đàm phán để ký phụ lục hợp đồng BT, hướng đến mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2026.