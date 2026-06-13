Lỗ 13% trong 3 tháng, nhà đầu tư quay lưng với quỹ vàng

Niềm tin vào "tài sản trú ẩn" an toàn nhất đang sụp đổ tại thị trường Hàn Quốc. Theo dữ liệu từ FnGuide công bố ngày 5/6, 13 quỹ vàng nội địa Hàn Quốc có tài sản trên 1 tỷ won ghi nhận mức lỗ trung bình lên tới -13,68% chỉ trong 3 tháng qua. Con số này cho thấy mức độ tổn thương của nhà đầu tư đã vượt xa một đợt điều chỉnh thông thường.

Hệ quả tất yếu là dòng tiền đang tháo chạy khỏi các sản phẩm vàng. Chỉ riêng trong 3 tháng qua, 81,1 tỷ won (khoảng 60 triệu USD) đã bị rút khỏi các quỹ vàng. Riêng trong tháng gần nhất, con số này là 76,9 tỷ won, cho thấy tốc độ thoát vốn đang ngày càng gia tăng.

Sự bán tháo diễn ra ở hầu hết sản phẩm đầu tư vàng chủ chốt. Quỹ KODEX Gold Active ETF ghi nhận mức rút ròng lớn nhất lên tới 54,8 tỷ won. Xếp sau là ACE KRX Physical Gold ETF với 27,1 tỷ won và SOL International Gold với 25,7 tỷ won.

Từ cơn sốt mua lên tới 37,3 tấn trong năm 2025, thị trường vàng Hàn Quốc nay chứng kiến làn sóng ‘bán tháo’ khi giá quay đầu giảm sâu. Ảnh: Maeil Business

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Hàn Quốc (KRX), giá vàng 1kg giao dịch ngày 5/6 đóng cửa ở mức 218.550 won/gam, giảm 9,5% so với 3 tháng trước đó. Sang ngày 8/6, giá tiếp tục giảm xuống 211.920 won/gam (-3,03%), và đến ngày 9/6 giảm thêm xuống 210.000 won/gam, nâng mức giảm sau 2 phiên lên gần 4%.

‘Tài sản an toàn’ không còn an toàn?

Câu chuyện trở nên cay đắng hơn với nhà đầu tư Hàn Quốc khi nhìn lại lời hứa về "vàng - tài sản trú ẩn".

Một nhà đầu tư được phỏng vấn bởi Financial News đã thốt lên trong bối cảnh thua lỗ: "Họ bảo đây là tài sản an toàn, sao tôi lại lỗ?".

Câu hỏi này đang ám ảnh hàng nghìn nhà đầu tư xứ sở kim chi, khi nhận ra rằng vàng cũng có thể biến động mạnh như bất kỳ tài sản rủi ro nào khác trong bối cảnh lãi suất toàn cầu tăng cao.

Tính trong 3 tháng qua, giá vàng tính bằng won Hàn Quốc đã giảm 12,06%. Nếu tính theo USD, mức giảm còn sâu hơn: 16,30% trong cùng kỳ.

Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ đợt bán tháo năm 2024. Sự khác biệt giữa mức giảm tính bằng USD và KRW (16,30% so với 12,06%) phản ánh một yếu tố quan trọng: đồng won yếu đã phần nào che đậy mức độ tổn thất thực sự cho nhà đầu tư Hàn Quốc.

Theo JoongAng Ilbo, so với đỉnh lịch sử 5.626,8 USD/ounce hồi tháng 1, vàng đã giảm tới 30% chỉ sau 5 tháng. Đây là cú sốc lớn đối với những ai đã mua vàng ở vùng đỉnh với kỳ vọng "giá sẽ còn lên cao hơn nữa".

‘Cơn ác mộng’ của vàng đến từ đâu?

Lý do đằng sau sự thất vọng này không có gì mới, nhưng nó đang trở nên ngày càng rõ rệt. Các chuyên gia Hàn Quốc gọi đây là nghịch lý: chiến tranh đang “giết chết” vàng.

Nhà đầu tư Hàn Quốc đang tháo chạy khỏi quỹ vàng sau khi mất 13,68% chỉ trong 3 tháng. Ảnh: Yonhap News Agency

Thứ nhất, áp lực lãi suất từ Fed đang gia tăng mạnh mẽ. Theo báo cáo việc làm Mỹ tháng 5 cao gấp đôi dự báo, thị trường đang định giá xác suất Fed tăng lãi suất trong năm nay lên 70%. Lợi suất trái phiếu và lãi suất tiền gửi tăng khiến vàng - một tài sản không sinh lời, trở nên kém hấp dẫn hơn.

Chuyên gia Choi Jin-young của Daishin Securities phân tích: "Hiện tại, yếu tố quyết định giá vàng không phải là chiến tranh, mà là lãi suất. Nếu lạm phát không được kiểm soát, lãi suất sẽ tiếp tục chịu áp lực tăng và vàng khó có thể vượt qua mức đỉnh lịch sử".

Thứ hai, căng thẳng địa chính trị, vốn là động lực đẩy vàng lên lần này lại phản tác dụng. Suốt những ngày qua, thị trường vàng liên tục hứng chịu những cú "bẻ lái" từ các tuyên bố địa chính trị đan xen: có lúc là tín hiệu hòa bình từ các cuộc đàm phán Mỹ - Iran, có lúc lại là những vụ leo thang quân sự bất ngờ như vụ Iran bắn hạ trực thăng Mỹ trên eo biển Hormuz.

Mỗi diễn biến như vậy đều tạo ra những nhịp sóng ngắn nhưng rốt cuộc, xu hướng chính của vàng vẫn là giảm, bởi yếu tố nền tảng là lãi suất và lạm phát đang chi phối.

Dù các ngân hàng trung ương (như Trung Quốc) vẫn mua vàng chiến lược nhưng thực tế phũ phàng hiện tại là: "không ai có thể hứng nổi một con dao đang rơi".

Nhìn lại hành trình vàng tại Hàn Quốc, năm 2025 chứng kiến cơn sốt chưa từng có: người dân xứ Hàn đua nhau mua vàng qua sàn giao dịch chính thức (KRX) với khối lượng kỷ lục, tổng cộng lên tới 37,3 tấn, gấp 4 lần năm trước. Riêng nhà đầu tư cá nhân đã chiếm gần một nửa “thị phần cuồng nhiệt” ấy, với hơn 1,45 triệu tài khoản mở mới.

Nhưng sang năm 2026, khi giá quay đầu giảm sâu, chính những "tay chơi" từng hăng hái nhất lại trở thành nạn nhân của kỳ vọng thái quá.

Nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc đang phải đối mặt với thua lỗ sau khi mua vào ở giá đỉnh. Trong ngắn hạn, các chuyên gia cảnh báo bắt đáy giá vàng lúc này vẫn rủi ro rất cao.