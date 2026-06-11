Trong bối cảnh thị trường kim loại quý đang chao đảo sau cú sốc việc làm tại Mỹ, báo cáo mới nhất của Citigroup như một gáo nước lạnh dội thẳng vào những nhà đầu tư còn đang nuôi hy vọng vàng sớm hồi phục.

Là một trong những định chế tài chính lớn nhất thế giới, bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa Toàn cầu của Citigroup được giới đầu tư chuyên nghiệp đánh giá cao.

Suốt giai đoạn 2023-2025, khi nhiều ngân hàng vẫn hoài nghi, Citigroup đã đưa ra nhiều dự báo tích cực về vàng, với những dự báo chính xác về ETF và nhu cầu vật chất. Đó là lý do mỗi động thái từ Citigroup đều đáng để giới đầu tư thực sự nghiền ngẫm, bất chấp viễn cảnh 4.000 USD có vẻ "không tưởng" với nhiều người.

Theo báo cáo công bố mới đây, Citigroup đã chính thức hạ dự báo giá vàng 3 tháng từ mức 4.300 USD/ounce xuống còn 4.000 USD/ounce, đồng thời cảnh báo kịch bản xấu hơn có thể đưa giá xuống tận 3.500 USD nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa đến cuối mùa hè.

‘Cú bóp nghẹt’ từ lãi suất và đồng USD

Lý do đằng sau động thái thận trọng của Citigroup không có gì mới, nhưng sự kết hợp của các yếu tố đang tạo thành một "cơn bão hoàn hảo" đối với vàng.

Thứ nhất, thị trường đang định giá xác suất Fed tăng lãi suất trong năm nay lên tới gần 70% sau báo cáo việc làm tháng 5 cao gấp đôi dự báo. Điều này đồng nghĩa với việc chi phí cơ hội nắm giữ vàng, một tài sản không sinh lời, sẽ ngày càng tăng.

Thứ hai, chỉ số USD Index (DXY) đã leo lên mức cao nhất trong vòng 2 tháng qua, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua bằng các ngoại tệ khác. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng đồng loạt tăng, làm suy yếu sức hấp dẫn của kim loại quý.

Citigroup đã hạ dự báo giá vàng xuống còn 4.000 USD/ounce trong quý tới.

Chưa dừng lại ở đó, Citigroup còn đưa ra một kịch bản cực đoan nhưng hoàn toàn có cơ sở: nếu tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz kéo dài đến cuối mùa hè, giá vàng có thể rơi xuống vùng 3.500 USD/ounce, mức giá được nhìn thấy lần cuối cách đây gần một năm.

Xung đột địa chính trị vốn thường là động lực đẩy giá vàng đi lên, nhưng lần này lại phản tác dụng khi nó đẩy giá dầu leo thang, làm trầm trọng thêm lạm phát và củng cố lập trường "diều hâu" của Fed.

Điểm sáng le lói giữa bức tranh ảm đạm

Dù vậy, các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn vẫn có thể tìm thấy một điểm tựa. Citigroup không thay đổi mục tiêu giá vàng 6-12 tháng, vẫn giữ nguyên ở mức 5.000 USD/ounce.

Điều này cho thấy giới chuyên gia vẫn đánh giá cao các yếu tố cấu trúc hỗ trợ vàng trong dài hạn, bao gồm nhu cầu dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương, lo ngại về thâm hụt ngân sách Mỹ và sự mất giá niềm tin vào các loại tiền tệ fiat.

Cú sốc ngắn hạn, theo quan điểm của Citigroup, chỉ là một nhịp điều chỉnh kỹ thuật trước khi "sóng" dài hạn tiếp tục.

Các chuyên gia phân tích của Citigroup viết trong báo cáo: “Về dài hạn, chúng tôi vẫn lạc quan về vàng. Nhưng với những nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn mà không có vùng cắt lỗ hợp lý, thị trường hiện tại đang tiềm ẩn rủi ro cực kỳ cao”.

Kỳ vọng vào ‘cứu cánh’ CPI

Thị trường đang nín thở chờ đợi cú nổ từ dữ liệu lạm phát Mỹ. CPI (Chỉ số giá tiêu dùng) tháng 5 sẽ được công bố ngày 10/6, thước đo lạm phát trực tiếp mà Fed dùng để quyết định lãi suất và PPI (Chỉ số giá sản xuất) một ngày sau đó (11/6) - vốn là “điềm báo” cho thấy áp lực giá sắp truyền đến tay người mua.

Dự báo hiện tại cho thấy CPI tổng thể có thể tăng lên 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái, từ mức 3,8% của tháng 4 và là tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 5/2023.

Nếu lạm phát cao hơn kỳ vọng, theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed tăng lãi suất có thể vọt lên trên 80% từ mức 70% hiện tại. Điều đó sẽ giáng thêm một đòn mạnh vào vàng, vốn đã mất gần 24% từ đỉnh lịch sử hồi tháng 1. Mục tiêu 4.000 USD của Citigroup sẽ không còn là chuyện viển vông.

Ngược lại, nếu CPI hạ nhiệt, gánh nặng lãi suất sẽ tạm dịu. Vàng có thể tìm thấy điểm tựa để phục hồi, xóa bớt những lo ngại về một đợt thắt chặt mới từ Fed.

Các ngân hàng lớn như Citi vẫn giữ mục tiêu 5.000 USD cho cuối năm, nhưng kịch bản đó chỉ có hiệu lực nếu lạm phát thực sự nguội dần. Mọi thứ sẽ được định đoạt trong vòng vài ngày tới.