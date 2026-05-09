Một gia đình sống tại Chobham, Surrey (Anh) đang tìm kiếm người giúp việc thân thiện, thực tế và đáng tin cậy. Công việc sẽ bắt đầu từ tháng 9/2026, làm việc 40 giờ mỗi tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, có thể linh hoạt về thời gian.

Nhiệm vụ chính của người giúp việc bao gồm chăm sóc 2 chú chó của gia đình như dắt đi dạo, cho ăn và theo dõi sinh hoạt thường ngày. Bên cạnh đó, người này cũng sẽ đảm nhận việc dọn dẹp, sắp xếp nhà cửa ngăn nắp, giặt giũ, là ủi và quản lý tủ quần áo.

Bản mô tả công việc nhấn mạnh đây là vị trí phù hợp với người có khả năng làm việc độc lập, chủ động xử lý các công việc thường nhật mà không cần giám sát quá sát sao, tờ Mirror đưa tin.

Gia đình này có 4 người con trong độ tuổi từ 12 đến 22. Trong các kỳ nghỉ hè của trẻ, người giúp việc sẽ hỗ trợ việc đưa đón trẻ đến các hoạt động thể thao, dự tiệc, mua sắm, hoặc các lịch trình cá nhân khác.

Khi gia đình đi vắng, người giúp việc sẽ chịu trách nhiệm trông coi toàn bộ căn nhà cũng như chăm sóc 2 chú chó.

Để ứng tuyển, ứng viên cần có kinh nghiệm làm việc trong các hộ gia đình, khả năng tự quản lý công việc hiệu quả, kinh nghiệm lái xe tốt, sử dụng tiếng Anh lưu loát và có quyền làm việc hợp pháp tại Anh. Mức lương gia đình đưa ra khoảng 50.000 bảng Anh/năm (gần 1,8 tỷ đồng).

Chủ nhà cho biết đây là công việc ổn định và lâu dài, làm việc trong môi trường thân thiện và hỗ trợ lẫn nhau.