Bé gái 11 tuổi kiếm tiền mua bia mộ cho người cha quá cố. Ảnh: Independent

Một bé gái 11 tuổi tại bang Texas (Mỹ) đang khiến cộng đồng xúc động khi tự mở quầy bán nước chanh để gây quỹ mua bia mộ cho người cha quá cố sau gần 2 năm ông qua đời vì ung thư vòm họng.

Kaylee Hernandez sống tại thành phố Lubbock (Mỹ), đã kiếm được gần 3.000 USD (78,9 triệu đồng) chỉ trong 1 ngày bán nước chanh tại một sự kiện cộng đồng.

Số tiền này đủ để gia đình em đặt làm bia mộ cho cha mình là ông Ricky Hernandez, người mất ở tuổi 51 vào tháng 6/2024.

Kaylee cho biết, gia đình luôn mong muốn có một bia mộ tử tế để tưởng nhớ cha, tuy nhiên điều kiện tài chính không cho phép. Chính vì vậy, cô bé quyết định tự mình hành động.

"Cháu là con gái cưng của bố. Cháu chỉ muốn làm điều gì đó cho cha", Kaylee chia sẻ.

Quầy nước chanh nhỏ của Kaylee nhanh chóng nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng địa phương. Nhiều người đã xếp hàng từ sớm để mua nước chanh, trong đó có cả những người từng quen biết cha em, tờ Independent đưa tin ngày 7/5.

“Một trong những người đầu tiên đến ủng hộ là đồng nghiệp cũ của cha cháu. Có những ngày cháu theo bố đi làm nên cháu nhận ra bác ấy”, cô bé kể lại.

Không chỉ giúp Kaylee kiếm được tiền, sự kiện còn trở thành dịp để cộng đồng cùng nhau tưởng nhớ người đàn ông được nhiều người yêu mến. Kaylee cho biết em vô cùng xúc động khi chứng kiến tình cảm mà mọi người dành cho cha mình.

“Điều đó thật ý nghĩa. Cha chắc chắn đang nhìn thấy những người quan tâm đến cả cháu và cha”, Kaylee nói.

Vào ngày 4/5, Kaylee cùng gia đình đã chính thức đặt mua bia mộ. Theo dự kiến, bia mộ sẽ hoàn thành và được lắp đặt trong khoảng 6 đến 9 tuần tới. Trước đó, phần mộ của ông Ricky chỉ được đánh dấu bằng một tấm bảng do gia đình tự làm tạm thời.

Nhắc về cha mình, Kaylee nói, ông là một người cha luôn hiện diện trong cuộc sống của con gái.

“Cha thường đưa cháu đến trường, tham gia các hoạt động dành cho cha và con ở trường học. Ông luôn ở bên cháu”, Kaylee chia sẻ.

Sự kiện mà Kaylee tham gia – thành lập từ năm 2007, nhằm giúp trẻ em học cách kinh doanh thông qua việc tự vận hành quầy bán nước chanh.

Câu chuyện của Kaylee lan truyền mạnh trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen ngợi bởi sự hiếu thảo, tình yêu thương gia đình và nghị lực của cô bé 11 tuổi.