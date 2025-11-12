Nhà hàng, khách sạn có tỷ lệ người hút thuốc cao

GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá ban hành năm 2012 đã quy định những địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn và những địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá, việc thực hiện môi trường không khói thuốc được quy định rõ ràng và mạnh mẽ.

TS.BS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế), cho biết, tỷ lệ hút thuốc lá thụ động đã giảm đáng kể tại nơi làm việc, cơ sở giáo dục, trên phương tiện giao thông công cộng… Nhiều hoạt động xây dựng khách sạn, nhà hàng không khói thuốc đã được các tỉnh thành phố triển khai, kéo giảm tỷ lệ hút thuốc thụ động tại các khách sạn nhà hàng. Cụ thể, tỷ lệ này tại nhà hàng đã giảm từ 84% năm 2010 xuống 67% năm 2024.

Dù vậy, theo TS. Đức, qua theo dõi cho thấy, nhà hàng, khách sạn vẫn là các địa điểm có tỷ lệ người hút thuốc cao nhất so với các địa điểm công cộng cấm hút thuốc lá khác. Do đó, các hoạt động thực hiện môi trường không khói thuốc tại khách sạn, nhà hàng, các địa điểm công cộng vẫn cần tiếp tục và tăng cường thực hiện trong thời gian tới.

Trong những năm qua, Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá đã tổ chức các hoạt động xây dựng và phổ biến tài liệu hướng dẫn xây dựng khách sạn nhà hàng không khói thuốc cho các tỉnh, thành phố; Hỗ trợ các tỉnh thành phố tổ chức các buổi tập huấn cho quản lý, nhân viên khách sạn nhà hàng về tác hại của hút thuốc và hút thuốc thụ động, các kỹ năng nhắc nhở khách không hút thuốc trong nhà hàng;

Bên cạnh việc hỗ trợ và phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các cơ sở để xảy ra vi phạm, các hoạt động truyền thông, quảng bá cho những nhà hàng, khách sạn thực hiện tốt môi trường không khói thuốc cũng được tích cực triển khai, đem lại chuyển biến lớn.

Những tiêu chí của nhà hàng, khách sạn không khói thuốc

Về tiêu chí của nhà hàng, khách sạn không khói thuốc, TS. Đức nhấn mạnh các địa điểm này phải có biển báo cấm hút thuốc, điều này đã được quy định trong Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và Thông tư 11 của Bộ Y tế ban hành năm 2023. Hơn nữa, biển báo phải được treo/đặt tại những nơi dễ nhìn, dễ quan sát, nơi có nhiều người qua lại.

Cùng đó, Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá cũng quy định “không có hành vi mua bán, quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị thuốc lá trong khách sạn, nhà hàng”; Nhân viên thường xuyên nhắc nhở khách hàng không hút thuốc; Không nhận các tài trợ, hỗ trợ của các công ty sản xuất kinh doanh thuốc lá; Không để xảy ra hành vi hút thuốc tại các địa điểm cấm hút thuốc trong nhà hàng, khách sạn…

Biển báo cần rõ ràng, treo/đặt tại những vị trí dễ quan sát. Ảnh: Văn Hùng

Riêng với khách sạn, theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, khách sạn phải có biển báo cấm hút thuốc lá, ngoại trừ khu vực dành riêng cho người hút thuốc trong khách sạn. Các khu vực khác của khách sạn như sảnh khách sạn, phòng nghỉ, hành lang, cầu thang, phòng ăn, phòng làm việc, các khu vực trong nhà khác… đều phải treo biển cấm hút thuốc.

Luật cũng quy định các cơ sở lưu trú du lịch là địa điểm cấm hút thuốc trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá. Theo quy định, nơi dành riêng cho người hút thuốc lá phải bảo đảm các điều kiện có phòng và hệ thống thông khí tách biệt với khu vực không hút thuốc lá; Có dụng cụ chứa các mẩu, tàn thuốc lá; có biển báo tại các vị trí phù hợp, dễ quan sát; Có thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Thu Loan (tổng hợp)