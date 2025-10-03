Thông tin được đưa ra tại lễ phát động Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ I - năm 2025 do Báo Văn hóa phối hợp Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức ngày 3/10. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam tổ chức một bảng xếp hạng với quy mô toàn quốc được dành riêng cho lĩnh vực khách sạn.

Theo các chuyên gia, không chỉ người hút thuốc chịu ảnh hưởng mà hàng triệu người khác, nhất là phụ nữ, trẻ em, người sống chung gia đình hay nơi làm việc, không gian công cộng cũng trở thành nạn nhân do hít phải khói thuốc. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng người không hút thuốc nhưng thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc có nguy cơ mắc ung thư phổi cao hơn 20-30% và tăng 25-30% nguy cơ mắc bệnh và tử vong do bệnh mạch vành.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa, phát biểu tại buổi lễ.

Theo các số liệu khảo sát gần đây, nhà hàng, khách sạn là những địa điểm có mức phơi nhiễm với khói thuốc thụ động cao nhất trong số những nơi làm việc và nơi công cộng trong nhà ở Việt Nam. "Thực tế, dù nhiều đơn vị đã nghiêm túc triển khai quy định cấm hút thuốc, song vẫn còn không ít khó khăn, thách thức trong việc giám sát và tuân thủ", ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa chia sẻ tại buổi lễ.

Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, cho biết xây dựng khách sạn, nhà hàng và địa điểm công cộng không khói thuốc không chỉ là hành động bảo vệ sức khỏe mà còn là cách khẳng định một lối sống văn minh.

Môi trường du lịch, khách sạn không thuốc lá là biện pháp hữu hiệu để thực hiện quyền của người không hút thuốc lá được hít thở bầu không khí trong lành, tạo môi trường du lịch văn minh; giúp người không hút thuốc lá (cán bộ, nhân viên ngành du lịch, khách du lịch) giảm nguy cơ mắc bệnh và tử vong do tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá; giúp những người nghiện thuốc lá có thêm quyết tâm để bỏ hoặc giảm mức độ hút thuốc lá. Chi tiêu cho hút thuốc lá sẽ dành cho các chi tiêu có lợi hơn như: thực phẩm, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa.

Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ I - năm 2025 được tổ chức nhằm cụ thể hóa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời hiện thực hóa cam kết quốc tế của Việt Nam khi tham gia Công ước khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC) của WHO.