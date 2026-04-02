Một xu hướng ẩm thực tưởng chừng đơn giản – ăn một mình – đang trở thành “cơn sốt” tại Trung Quốc. Không chỉ là chuyện ăn uống, đây còn là cách người trẻ tìm kiếm không gian riêng tư trong cuộc sống đô thị đông đúc.

Sushiro – chuỗi sushi băng chuyền nổi tiếng của Nhật Bản – lần đầu mở cửa tại Quảng Châu, Trung Quốc năm 2021. Tuy nhiên, phải đến khi mở cửa hàng tại Bắc Kinh năm 2024, độ nổi tiếng của nhà hàng mới tăng vọt.

Được biết, có đến 1.500 khách chờ đặt bàn khi đó. Cuối năm 2025, đã có sẵn 700 nhóm khách xếp hàng trước giờ mở cửa một chi nhánh nhà hàng ở Thượng Hải. Thậm chí, có người chờ tới 14 tiếng, vé xếp hàng đã được giao bán lên tới 300 tệ (1,1 triệu đồng), theo SCMP.

Không ít thực khách chia sẻ rằng họ sẵn sàng ghé Sushiro khi đi du lịch nước ngoài chỉ để tránh cảnh xếp hàng trong nước.

Điều khiến Sushiro khác biệt nằm ở trải nghiệm. Thực khách không cần tương tác nhiều với nhân viên.

Thay vào đó, họ đặt món trên máy tính bảng tại bàn và sushi sẽ được chuyển đến nhanh chóng qua băng chuyền. Mô hình phục vụ gần như tự động này đặc biệt thu hút những người muốn tránh giao tiếp xã hội.

Trên các nền tảng đánh giá, Sushiro thường được gọi là “thiên đường cho người hướng nội” – những người thích sự yên tĩnh, riêng tư.

Trước đây, việc ăn một mình thường gắn với sự cô đơn, nhưng giờ đây, nhiều người coi việc này là điều bình thường.

"Tôi là kiểu người thậm chí còn sợ giao tiếp bằng mắt với người lạ. Ăn một mình là hoàn hảo đối với tôi"; "Tôi không thể diễn tả được cảm giác tuyệt vời khi được ăn một mình. Ăn một mình rất đã, không cần chiều theo khẩu vị ai, cũng không lo lãng phí đồ ăn"... người dùng mạng bình luận.

Tại các thành phố lớn của Trung Quốc, ngày càng nhiều nhà hàng thiết kế không gian phục vụ khách đi một mình. Họ chuẩn bị ghế ngồi có vách ngăn, rèm che kín, thậm chí hạn chế tối đa sự tương tác với người khác.

Theo số liệu thống kê, Trung Quốc có khoảng 240 triệu người độc thân trên 15 tuổi. Hiện tại, các nhà hàng đã bắt đầu cung cấp các sản phẩm dành cho một người, từ thực phẩm đóng gói khẩu phần nhỏ, đồ gia dụng mini đến các set menu 1 người.

Gần đây quán mì “23 Seats” tại Bắc Kinh gây sốt. Nhà hàng chỉ có 23 chỗ ngồi đơn, mỗi chỗ được ngăn cách bằng vách và rèm che kín, chỉ mở ra khi phục vụ món ăn.

Dù được ca ngợi là “thiên đường ăn một mình”, một số ý kiến lại cho rằng thiết kế quá tối giản khiến không gian giống như “nhà tù”, và việc nhân viên chào hỏi nhiệt tình lại vô tình phá vỡ sự riêng tư mà khách tìm kiếm.