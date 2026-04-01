Câu chuyện xảy ra tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) được lan truyền mạng xã hội khiến nhiều người xót xa. Một bé trai 6 tuổi bị mẹ bỏ lại trong phòng khách sạn suốt hơn 2 tuần.

Cậu bé Chengcheng cùng mẹ - người phụ nữ 25 tuổi, họ Yue đến thuê phòng khách sạn từ tháng 2. Ban đầu, người mẹ vẫn ra ngoài vào ban đêm và trở về vào ban ngày. Tuy nhiên, bước sang tháng 3, cô hoàn toàn biến mất mà không để lại bất kỳ thông tin liên lạc nào, SCMP đưa tin 31/3.

Bị bỏ lại một mình trong căn phòng kín, Chengcheng dần trở nên quen thuộc với các nhân viên khách sạn. Em thường trò chuyện với những người dọn phòng, xin được ôm ấp và nhiều lần ngồi co ro bên cửa sổ nhìn ra ngoài với ánh mắt chờ đợi.

Có lần, cậu bé hỏi chiếc loa thông minh trong phòng rằng nó có cha mẹ hay không, rồi khẽ nói: "Con muốn mẹ quay lại".

Chứng kiến hoàn cảnh đáng thương của cậu bé, các nhân viên khách sạn đã thay phiên nhau chăm sóc em. Họ mua đồ ăn, trái cây, trò chuyện, chơi đùa với cậu bé mỗi ngày. Một nữ nhân viên đặc biệt thân thiết với Chengcheng, trở thành "mẹ tạm thời" của bé. Mỗi ngày, cô đến trò chuyện, chơi đùa, chăm sóc em.

Về phía khách sạn, họ liên tục phát đi thông báo tìm kiếm người mẹ, đồng thời phối hợp với cảnh sát để xác minh thông tin về gia đình cậu bé.

Người mẹ trẻ nhận ra sai lầm

Đến ngày 24/3, mẹ cậu bé đã quay trở lại khách sạn. Ngay khi nhìn thấy mẹ, Chengcheng lập tức chạy đến ôm chầm lấy cô. Trong nước mắt, người phụ nữ nói lời xin lỗi. Cô chia sẻ rằng mình mắc bệnh, lo sợ lây nhiễm cho con cùng áp lực nợ nần đã khiến cô nghĩ đến việc bỏ lại con.

Tuy nhiên, thay vì trách móc hay làm nũng mẹ, cậu bé Chengcheng nhẹ nhàng an ủi mẹ. Cậu nói: "Mẹ ơi, con không trách mẹ. Con có thể tự chăm sóc bản thân. Con muốn lớn nhanh để bảo vệ mẹ".

Sau đó, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, hai mẹ con đã được đưa trở về quê. Trước khi rời đi, Chengcheng không giấu được sự lưu luyến với những người đã chăm sóc mình.

Yue chia sẻ, cô đã nhận ra lỗi lầm của mình và hứa sẽ cố gắng làm việc, trả tiền khách sạn và nuôi dạy con trai một cách tử tế.

Một nhân viên khách sạn xúc động nói: "Ban đầu, chúng tôi rất giận cô ấy. Nhưng điều chúng tôi mong nhất là cô đừng bao giờ bỏ lại đứa trẻ nữa. Nếu sau này quay lại, cô có thể ở miễn phí".

Được biết, Yue xuất thân trong một gia đình khó khăn, có em gái bị khuyết tật với chi phí điều trị lớn. Cô là mẹ đơn thân, chưa từng kết hôn.

Hiện Chengcheng đã bắt đầu đi học, tuy nhiên em theo học bậc mẫu giáo do trước đó chưa từng được tiếp cận giáo dục chính quy.

Câu chuyện lan truyền, nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh của người mẹ, song cũng nhấn mạnh rằng không có lý do nào có thể biện minh cho việc bỏ rơi con trẻ.

"Cô ấy sinh con khi mới 19 tuổi. Cô ấy vẫn còn rất trẻ và chưa biết cách làm một người mẹ tốt"; "Không có lý do gì để bỏ rơi con cái. Tôi hy vọng cô ấy trở về không phải vì sợ áp lực dư luận, mà vì cô ấy thực sự nhận ra trách nhiệm của mình với tư cách là một người mẹ"... người dùng mạng bình luận.