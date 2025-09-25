Ra mắt vào năm 2002 trên phố Crown (Surry Hills, Australia), Red Lantern (tạm dịch: Đèn lồng đỏ) do 2 anh em Luke và Pauline Nguyễn cùng đầu bếp Mark Jensen đồng sáng lập.

Bộ 3 sáng lập Red Lantern (từ trái qua phải): anh em Luke và Pauline Nguyễn cùng đầu bếp Mark Jensen. Ảnh: The Sydney Morning Herald.

Nhà hàng được coi là biểu tượng mở đường đưa ẩm thực Việt Nam tiếp cận một thế hệ thực khách mới, khác biệt hẳn với hình ảnh quen thuộc “bàn ghế nhựa, đồ ăn bình dân” ở Australia thời điểm đó.

"Chúng tôi từng nghĩ, hãy đưa món ăn này đến một nhóm khách hàng mới, kết hợp dịch vụ đẳng cấp quốc tế với nguyên liệu chất lượng cao”, chị Pauline Nguyễn chia sẻ trên The Sydney Morning Herald.

Các món ăn của Red Lantern như gỏi cuốn, nem rán, bánh mì thịt, bánh khọt tôm thịt, mực muối ớt, gà cuốn bánh tráng... nhanh chóng gây được tiếng vang, ​​nhận được sự hoan nghênh của giới phê bình cũng như thu hút một lượng lớn thực khách trung thành.

Nhiều món Việt của nhà hàng ghi được dấu ấn trong lòng thực khách cũng như giới phê bình. Ảnh: Red Lantern

Red Lantern cũng trở thành một trong những nhà hàng Việt Nam nổi tiếng trên thế giới, nhận được nhiều giải thưởng từ các tổ chức uy tín như Hiệp hội Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống (R&CA) hay Good Food Guide.

Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng Red Lantern, Luke Nguyễn cũng vươn lên hàng ngũ đầu bếp ngôi sao quốc tế với nhiều chương trình truyền hình và dự án ẩm thực.

Luke Nguyễn được coi là một trong những đầu bếp có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực ẩm thực. Không chỉ được vinh danh tại Sydney Morning Herald's Food Hall of Fame, anh còn là tác giả của nhiều cuốn sách nấu ăn bán chạy trên thế giới. Ảnh: The Latch

Trong khi đó, Pauline Nguyễn cũng thành công với vai trò tác giả, diễn giả về ẩm thực. Đầu bếp Mark Jensen vốn có xuất phát điểm là chuyên ngành fine-dining (ẩm thực cao cấp) cũng nhanh chóng thích nghi và có những sáng tạo độc đáo với ẩm thực Việt.

Quyết định đóng cửa Red Lantern được 3 nhà sáng lập đưa ra sau một mùa đông khắc nghiệt đối với ngành nhà hàng ở Sydney.

"Lượng khách sụt giảm đáng kể, cộng thêm chi phí sinh hoạt tăng, thời tiết mưa triền miên và xu hướng thực khách đổ xô tới nhà hàng mới đã khiến chúng tôi quyết định không gia hạn hợp đồng thuê mặt bằng", đầu bếp Jensen chia sẻ.

Truyền thông Australia nhận định, sau 23 năm, cách nhà hàng Red Lantern tái hiện hương vị Việt Nam vẫn rất hiện đại. Ảnh: Red Lantern

Trong suốt 23 năm hoạt động, Red Lantern cũng đã nhiều lần vượt qua khó khăn bằng việc liên tục đổi mới để giữ sức hút, chú trọng nguyên liệu sạch, thay đổi nội thất hay tăng cường quảng bá trên mạng xã hội.

Dưới bài đăng thông báo việc đóng cửa vĩnh viễn vào ngày 22/11 tới đây trên trang Fanpage chính thức của nhà hàng, nhiều thực khách bày tỏ sự tiếc nuối khi phải nói lời chia tay với một trong những "biểu tượng" của ấm thực Việt ở Australia.