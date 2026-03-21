Ông Zhang Jinshui là giáo sư, đồng thời là người hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Khoa Khoa học Địa lý, Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Theo nhiều nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc, ông qua đời tại Bắc Kinh ngày 9/3 sau thời gian điều trị bệnh nhưng không qua khỏi.

Khoa nơi ông công tác đã tổ chức lễ tưởng niệm vào ngày 11/3.

Trong suốt sự nghiệp, ông Zhang tập trung vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học viễn thám (công nghệ quan sát Trái Đất từ xa bằng vệ tinh, máy bay), đặc biệt là các ứng dụng trong nông nghiệp. Hướng nghiên cứu chính của ông bao gồm dữ liệu lớn viễn thám và trí tuệ nhân tạo.

Theo trang South China Morning Post, nhóm nghiên cứu của ông đã phát triển các công nghệ khảo sát diện tích cây trồng, kết hợp dữ liệu từ vệ tinh, trên không và mặt đất. Những kết quả này được sử dụng trong Tổng điều tra nông nghiệp toàn quốc lần thứ ba của Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 1/1/2017, góp phần hiện đại hóa phương pháp thống kê nông nghiệp của nước này.

Ngoài ra, ông Zhang còn chủ trì nhiều đề tài do Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc tài trợ, cũng như các dự án cấp quốc gia và cấp tỉnh liên quan đến quan sát Trái Đất độ phân giải cao.

Trong giai đoạn 2017-2020, ông dẫn dắt một chương trình nghiên cứu - phát triển về giám sát phân bố cây trồng bằng viễn thám tại ba vùng sản xuất lương thực chính của Trung Quốc: Đồng bằng trung - hạ lưu sông Dương Tử, đồng bằng Đông Bắc và đồng bằng Hoa Bắc.

Hành trình học thuật và sự nghiệp

Sinh năm 1978 tại tỉnh Hà Bắc, ông Zhang tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ tại Đại học Lan Châu. Năm 2004, ông theo học tiến sĩ tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh dưới sự hướng dẫn của một chuyên gia hàng đầu về viễn thám và trở thành giảng viên tại đây sau khi hoàn thành luận án năm 2007. Ông được phong hàm giáo sư vào năm 2019.

Ông cũng từng có thời gian nghiên cứu tại Mỹ với tư cách học giả thỉnh giảng tại Đại học bang Michigan giai đoạn 2015-2016.

Trong sự nghiệp khoa học, ông Zhang công bố hơn 110 bài báo, đăng trên nhiều tạp chí uy tín trong và ngoài nước như Remote Sensing of Environment. Một trong những nghiên cứu của ông về ước tính diện tích trồng lúa mì vụ đông đã đề xuất phương pháp mới và tạo ảnh hưởng quốc tế.

Ông từng nhận nhiều giải thưởng, trong đó có Giải Tiến bộ Khoa học - Công nghệ Bắc Kinh và giải thưởng cao nhất của Hội Trắc địa, Đo ảnh và Bản đồ Trung Quốc, đồng thời sở hữu nhiều bằng sáng chế.

Trên mạng xã hội, nhiều học trò bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của ông. Một sinh viên viết: “Một tên tuổi lớn trong lĩnh vực viễn thám thống kê. Thật đáng tiếc”. Người này cho biết thầy Zhang là người làm việc không ngừng nghỉ, có nhiều công trình giá trị và là “chuyên gia hàng đầu” trong lĩnh vực.

Một học viên khác từng theo học cao học nhận xét ông là “người thầy tận tâm, học giả hàng đầu”, luôn giữ chuẩn mực học thuật cao, đồng thời gần gũi, cởi mở với sinh viên.

Một cựu sinh viên hiện làm nghiên cứu sinh tại Thụy Điển chia sẻ rằng ông Zhang là người thầy tốt bụng, luôn quan tâm tới học trò và cô “thực sự đau lòng” trước sự ra đi của ông.