Những năm gần đây, nha khoa tư nhân tại TP.HCM chứng kiến tốc độ tăng trưởng nhanh cả về số lượng cơ sở lẫn mức độ quảng bá. Các thông điệp về “công nghệ cao”, “điều trị không đau”, “thẩm mỹ nhanh” xuất hiện dày đặc, trong khi người bệnh ngày càng thận trọng hơn với một nỗi lo khác: liệu nơi mình lựa chọn có đủ an toàn và bền vững cho những can thiệp ảnh hưởng sức khỏe nhiều năm sau hay không.

Việc 14 phòng khám trong cùng hệ thống Nha Khoa Kim đều nằm trong nhóm dẫn đầu vì vậy mang nhiều ý nghĩa hơn một con số - đặc biệt khi đặt trong bối cảnh thị trường nha khoa đang “bùng nổ”.

Nha Khoa Kim “phủ sóng” 14 vị trí dẫn đầu bảng đánh giá chất lượng phòng khám khám Răng Hàm Mặt trên địa bàn TPHCM do Sở Y Tế TP.HCM công bố ngày 28/12/2025

Đồng bộ chất lượng - thách thức lớn của hệ thống chuỗi

Theo các chuyên gia y tế, khó khăn lớn nhất của mô hình chuỗi trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe không nằm ở quy mô, mà ở khả năng kiểm soát chất lượng đồng đều giữa các cơ sở. Chỉ cần một mắt xích yếu cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín toàn hệ thống.

Việc một hệ thống nha khoa có tới 14 phòng khám giữ vị trí dẫn đầu cho thấy câu chuyện không còn nằm ở “tay nghề cá nhân”, mà ở cách tổ chức vận hành.

Tại Nha Khoa Kim, dữ liệu bệnh án được số hóa và lưu trữ tập trung, cho phép bác sĩ theo dõi xuyên suốt tiến trình điều trị, kể cả khi người bệnh tái khám tại cơ sở khác. Cách làm này đặc biệt quan trọng với các phác đồ kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, như chỉnh nha hoặc cấy ghép Implant.

Hệ thống vận hành số hóa giúp Nha Khoa Kim theo dõi lịch hẹn, điều phối điều trị và hội chẩn chuyên môn, đảm bảo quy trình được kiểm soát nhất quán trên toàn hệ thống

An toàn y tế - yếu tố nền tảng

Trong đánh giá chất lượng y tế, kiểm soát nhiễm khuẩn luôn là tiêu chí then chốt. Thực tế, nhiều tai biến không bắt nguồn từ kỹ thuật khó, mà nằm ở các khâu tưởng như “hậu trường”: xử lý dụng cụ, phân luồng sạch - bẩn, hay kỷ luật tuân thủ quy trình một chiều.

Theo thông tin từ hệ thống, quy trình vô trùng 8 bước một chiều được triển khai đồng bộ; dụng cụ được đóng gói riêng theo từng bộ, và khách hàng có thể quan sát quy trình tiệt khuẩn thay vì chỉ nghe cam kết. Đây là hướng tiếp cận có ý nghĩa cộng đồng, bởi khi người bệnh được “nhìn thấy” chuẩn an toàn, tiêu chuẩn lựa chọn nha khoa của xã hội cũng sẽ dần nâng lên.

Hệ thống vô trùng chuẩn Bộ Y tế giúp Nha khoa Kim đạt điểm tối đa trong tiêu chí kiểm soát nhiễm khuẩn

Công nghệ không để “trưng bày”

Một xu hướng dễ nhận thấy trong các cơ sở được đánh giá cao là việc ứng dụng công nghệ theo hướng hỗ trợ ra quyết định chuyên môn. Chụp CT Cone Beam 3D, scan răng kỹ thuật số hay phần mềm mô phỏng điều trị giúp bác sĩ đánh giá chính xác cấu trúc xương, khớp cắn và tiên lượng rủi ro trước can thiệp.

Ở mảng Implant, việc sử dụng 100% máng định vị in 3D và robot định vị X-Guide khi cần thiết giúp giảm phụ thuộc vào cảm tính, tăng độ chính xác và hạn chế xâm lấn. Trong chỉnh nha, phác đồ điều trị được xây dựng dựa trên dữ liệu số hóa, giúp người bệnh hiểu rõ lộ trình và thời gian điều trị ngay từ đầu.

Với phục hình răng sứ, hệ thống Labo kỹ thuật số nội bộ cho phép kiểm soát chặt chẽ nguồn vật liệu và quy trình chế tác, giảm nguy cơ sai lệch và phát sinh biến chứng về lâu dài.

Nhà máy Labo nội bộ quy mô 2.000m2 giúp Nha Khoa Kim kiểm soát 100% nguồn gốc và chất lượng sứ

Chuyên môn hóa để giảm rủi ro

Thay vì dàn trải, Nha Khoa Kim tập trung ba mũi nhọn: Implant, chỉnh nha và phục hình răng sứ - mỗi mảng có đội ngũ chuyên trách và cơ chế phối hợp/hội chẩn cho ca phức tạp. Cách làm này giúp tích lũy kinh nghiệm theo “ca lâm sàng thật”, giảm nguy cơ chỉ định thiếu nhất quán, và góp phần tạo độ đồng đều giữa các cơ sở trong hệ thống.

Việc chuyên môn hóa theo từng chuyên khoa giúp Nha khoa Kim giải quyết tốt ca điều trị phức tạp

Ba “bảo chứng” quản trị: chuẩn quốc tế và ghi nhận trong nước

Bên cạnh thứ hạng chất lượng, Nha Khoa Kim còn được củng cố bởi hợp tác quản trị với Harvard Business School, đầu tư chiến lược từ Quỹ ABC Impact (thành lập bởi Temasek và Temasek Trust - Singapore) và giải “Thành tựu Y khoa Việt Nam 2024 - Y tế thông minh”. Những bảo chứng này phản ánh năng lực quản trị minh bạch, ứng dụng công nghệ và cam kết duy trì chuẩn mực y khoa vì lợi ích cộng đồng.

(Nguồn: Nha khoa Kim)