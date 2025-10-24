Theo tạp chí Dentistry, khả năng có nhiều hơn 3 răng thừa - tình trạng mọc thừa răng - rất hiếm, chỉ khoảng 1 ca trên 10.000 người.

Mọc thừa răng là gì?

Bác sĩ nha khoa Ấn Độ Ramakrishna cho biết, mọc thừa răng là tình trạng mọc thêm răng ngoài số lượng bình thường (20 răng sữa hoặc 32 răng vĩnh viễn). Răng thừa có thể mọc ở bất kỳ vị trí nào trong miệng, thường xuất hiện ở hàm trên.

Đa số người mọc thừa răng không biết mình có răng thừa cho đến khi nha sĩ phát hiện qua các dấu hiệu như răng mọc chậm, chen chúc hoặc có khoảng hở lạ giữa các răng. Chẩn đoán chính xác chỉ được xác nhận bằng chụp X-quang hoặc quét 3D.

“Hiện tượng mọc thừa răng không chỉ là vấn đề thẩm mỹ. Đôi khi đây là dấu hiệu của các bệnh di truyền như loạn sản xương đòn - sọ hoặc hội chứng Gardner”, bác sĩ Ramakrishna nói.

Răng thừa thường không có chức năng, dễ bị biến dạng, mọc lệch hoặc nằm dưới nướu, gây ra nhiều vấn đề như: đẩy các răng khác lệch vị trí, ngăn răng vĩnh viễn mọc lên, gây sai khớp cắn hoặc hình thành nang, nhiễm trùng. Nếu mọc lộ rõ, đặc biệt ở răng cửa, chúng có thể ảnh hưởng đến phát âm và sự tự tin.

Thông thường, người mọc thừa răng chỉ có một hoặc hai chiếc răng thừa. Khi số lượng vượt quá 5, rất có thể liên quan đến một hội chứng di truyền hiếm gặp.

Điều trị tình trạng mọc thừa răng như thế nào?

Theo Indian Express, bác sĩ Ramakrishna cho biết, phương pháp điều trị tùy thuộc vào số lượng và mức độ ảnh hưởng của răng thừa. Nếu răng gây chen chúc, cản trở răng vĩnh viễn mọc, gây đau, nhiễm trùng hoặc ảnh hưởng đến thẩm mỹ, phẫu thuật loại bỏ là lựa chọn phù hợp.

Tình trạng thừa răng gây ra nhiều vấn đề sức khỏe, thẩm mỹ. Ảnh minh họa: Indian Express

Với trẻ em và thanh thiếu niên, sau phẫu thuật, bác sĩ thường chỉ định niềng răng để sắp xếp lại răng và hỗ trợ sự phát triển bình thường của hàm. Nếu răng thừa nằm sâu trong xương và không gây triệu chứng, chỉ cần theo dõi định kỳ bằng chụp X-quang. Tuy nhiên, đa số nha sĩ vẫn khuyên nên xử lý sớm vì răng này có thể gây rắc rối về sau.

Nếu không can thiệp, người bệnh có thể gặp nhiều vấn đề như Răng mọc chen chúc, lệch lạc, sai khớp cắn; răng vĩnh viễn mọc ngầm; khó vệ sinh răng miệng, sâu răng; ảnh hưởng đến phát âm, thẩm mỹ và sự tự tin.

Dù tình trạng mọc thừa răng thoạt nhìn có vẻ vô hại, nhưng về lâu dài, có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho cả sức khỏe răng miệng và tâm lý.

Bác sĩ Radhakrishna cho biết, trường hợp có 81 răng của bé gái ở Brazil là u răng phức hợp - một khối u lành tính gồm nhiều mô răng nhỏ. Loại u này rất hiếm, chỉ chiếm dưới 1% các trường hợp có nhiều răng thừa. Hiện bệnh nhân đã được phẫu thuật lấy ra các răng thừa.