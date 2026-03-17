Ai có thể chịu trách nhiệm cho một tên tuổi lớn như Mỹ Tâm?

- Chứng kiến "Tài" được đón nhận, anh đã đặt áp lực xuống chưa?

Hôm công chiếu Tài, tôi không thể xem phim vì tức ngực, khó thở. Cảm giác bồn chồn, khó chịu tới mức phải cởi bớt 1 nút áo mới thở được. Lúc đó, tôi mới hiểu đây là áp lực của các đạo diễn khi ra mắt phim.

- Anh ngoài đời không có sức hút như khi trên màn ảnh rộng. Đây có thể là điểm chung của các diễn viên "thuộc về điện ảnh"?

Tôi là tôi, trên phim tôi là nhân vật; tôi không bao giờ nhầm lẫn hai điều này.

Tôi không hoàn hảo nhưng muốn nhân vật phải hoàn hảo nhất có thể. Nhưng khi rời bộ phim, tôi trở về là chính mình, sống đúng với bản thân và không mang theo chút hào quang nào từ nhân vật.

Tôi cám ơn anh khi nói tôi thuộc về điện ảnh. Hồi đi học, tôi không giải thích được vì sao mình mê điện ảnh đến vậy, muốn thấy mình trên màn ảnh rộng đó và tự nhủ bằng mọi giá phải đóng được điện ảnh.

- Trước năm 2017, anh hoàn toàn vô danh; sau đó anh nổi như cồn, được đám đông vồ vập, "săn" tin. Vì sao khi đã có bệ phóng tốt như vậy, 8 năm tiếp theo của anh vẫn nhạt nhòa, chẳng để lại mấy ấn tượng?

Có thể mọi người thấy lãng phí nhưng đó là những năm vô cùng quý giá để hôm nay tôi có thể ngồi ở đây trả lời anh.

8 năm đó, tôi ấp ủ duy nhất hoài bão làm phim. Rất nhiều anh chị mời đóng phim, có cả những vai viết riêng cho mình, tôi đều phải xin lỗi và từ chối.

Tôi đấu tranh dữ lắm, phải tự nhủ mình đang trao cơ hội cho người khác cho nhẹ lòng. Vì bồn chồn, tôi vẫn thỉnh thoảng xuất hiện và yêu cầu mỗi lần xuất hiện đó phải chỉn chu, xứng đáng.

Tôi cũng thèm diễn, tới nỗi mỗi lần xem phim thấy đoạn nào hay đều thử diễn trước gương cho nó đã. Sau đó, tôi nhắc mình phải tỉnh táo.

Để làm ra Tài với 3 vai trò, tôi phải tập trung toàn lực, chăm chút cho nó. Tôi làm Bình Báo với tiêu chuẩn điện ảnh cũng để đo lường thị hiếu cho Tài.

Áp lực làm phim này rất kinh khủng. Nếu phim không tốt, ai có thể chịu trách nhiệm cho một tên tuổi lớn như chị Tâm?

Ít người tin tôi làm được Tài với 3 vai trò. Chính tôi đôi khi còn không tin điều đó. Vì vậy, bộ phim là kết quả xứng đáng cho 8 năm tôi âm thầm chuẩn bị và thực hiện.

Bớt cứng rắn, bảo thủ

- Anh có một vết sẹo trên ấn đường. Câu chuyện đằng sau nó là gì?

Tôi gặp một tai nạn nhỏ khi quay cảnh đánh nhau trong phim Đất rừng phương Nam. Lúc đó, chiếc vòng sắt trên cò súng đâm vào trán.

Lúc đó, tôi vỡ òa, kinh khủng lắm. Không hẳn là đau nhưng tôi chưa chấp nhận được chuyện đó. Tôi chạnh lòng vì sẹo là thứ sẽ theo mình cả cuộc đời.

Sau 1 tuần, tôi mới dần trò chuyện với bản thân và chấp nhận nó. Tôi có đi thẩm mỹ cho đỡ hơn nhưng không mờ được vì nó ăn vô xương.

Tôi cũng nhắc nhở mình sau này quay cái gì cũng phải cẩn thận, biết lượng sức, không được cố làm một cách mù quáng.

- Nhưng hình như anh vẫn để mình bị thương khi đóng "Tài"?

Đúng, cảnh tôi đấm vào kính ôtô làm mẻ một miếng xương ngón tay. Tôi đau quá, đoạn đánh đấm tiếp theo không làm nổi phải xịt thuốc cho ngón đó cứng lại, băng bó rồi mới diễn cho xong. Quay xong, ngón đó đau 3 tháng chưa hết.

Cảnh hành động mà không đánh thật thì coi không đã. Đã quay phim hành động, sứt đầu mẻ trán là những cái bình thường nhất và tôi phải chấp nhận.

- Chắc chị Mỹ Tâm tiếc cho gương mặt điển trai của anh lắm nhỉ?

Mỹ Tâm rất tỉnh táo, nói cái gì cũng có cái duyên, không nên vì nó mà buồn. Cuộc đời luôn công bằng, lấy đi cái này sẽ bù lại cái khác.

Tôi nghe vậy thì không thấy buồn nữa. Tới lúc quay Tài, cái sẹo này vô nhân vật đúng hợp luôn, rất là đời, không cần hóa trang.

- Anh - một nghệ sĩ với cái tôi lớn - làm thế nào để không ấm ức khi phải nhịn Mỹ Tâm?

Trước khi vào dự án, chúng tôi đã xác định đến lúc nào đó sẽ phải xảy ra bất đồng quan điểm thôi. Tôi đúng, chị Tâm đúng nhưng cộng lại thành ra không đúng.

Chị Tâm nói có gì khó khăn cùng nhau ngồi xuống nói thẳng, chia sẻ với nhau. Đừng cố làm sai rồi bắt người khác chịu trách nhiệm cùng mình.

May mắn, mọi cuộc tranh luận đều đi đến kết quả mà cả tôi và chị đều hài lòng. Không ai có muốn thắng mà cũng chẳng ai ở đây thua cuộc.

Đến cuối cùng, chúng tôi đều đưa ra quyết định vì cái chung. Làm phim này, tôi phải bớt cứng rắn, bảo thủ và đến bây giờ vẫn tiếp tục học.

Khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rất khó để giữ đầu mình luôn tỉnh táo. Người giữ được bình tĩnh phải có nội lực bên trong rất lớn, như chị Tâm.

Ngoài một số tranh luận, mọi việc còn lại luôn có chị cân bằng. Chị luôn giữ cho đoàn phim vui vẻ làm việc.

Chị Tâm không cho phép ai bị đói, đồ ăn phải ngập. Không có sự phân biệt giữa đạo diễn, diễn viên chính hay quần chúng; tất cả đều ăn cùng một suất cơm. Chỗ ngủ nghỉ, việc đi lại đều có chị lo tận tâm.

Chị chu đáo và tôi được "thơm lây"!

Thích tiếng cười của Mỹ Tâm vì "nó chân thật"

- Tôi không hỏi lúc quay phim mà là ngoài đời cơ...

Về tính cách, tôi và chị Tâm thường không có gì để tranh cãi. Tôi cũng trải đời ít nhiều, chị Tâm càng nhiều hơn, với hai người như vậy khó có gì để cãi nhau lắm.

Với người vừa tinh tế vừa tử tế như chị Tâm, mình còn gì để cãi? Chỉ nghe lời thôi. (cười)

Nói chơi chút chứ tôi học hỏi chị Tâm nhiều lắm. Tôi thích xem nhất chị biểu diễn và giao lưu với khán giả. Chị Tâm trên sân khấu rất khác với chị Tâm đời thường.

Tất cả ứng xử của chị với gia đình, với Tri âm, với người xung quanh phần nào cho tôi biết vì sao có được Mỹ Tâm của hôm nay. Tất cả đều đến từ bên trong chị.

Ở bên chị Tâm lúc nào cũng như đang tham gia một khóa học vậy!

- Sau 9 năm, chị Mỹ Tâm trong mắt anh khác xưa nhiều không?

Chị đằm và nhẹ nhàng hơn. Hồi xưa, tôi ấn tượng nhất chuyện chị cười. Bây giờ, chị cũng hay cười nhưng cách cười đó đã khác.

Phiên bản nào của chị cũng hay vì chị luôn sống thật. Tiếng cười của chị lúc nào cũng thật.

Hồi chưa quen chị Tâm, có lần đang ngồi với bạn, cậu ấy nhận xét: "Sao chị Tâm cười lớn quá vậy?". Tôi đã phản ứng liền: "Người ta cười cứ thoải mái thôi, sao phải cười hí hí, ảnh hưởng gì tới ai đâu?".

Sau này, tôi cũng học theo chị ở quan điểm sống tự nhiên, chân thật, miễn sao không ảnh hưởng tới người khác.

Hồi xưa đi học, không bạn nào dám lại nói chuyện với tôi hết trơn. Không biết do góc mặt hay tính mình hướng nội nữa. Nhưng ai tiếp xúc tôi đủ lâu sẽ thấy khác.

- Chắc anh giận các phóng viên vì hay gọi mình là "Bạn trai tin đồn của Mỹ Tâm" lắm nhỉ?

Nếu là phóng viên, tôi cũng sẽ viết như vậy mà. (cười)

Thật ra, tôi hiểu công việc của báo chí nên không bao giờ buồn giận. Tôi hiểu do mình cho người ta cảm giác đó, họ mới viết như vậy.

Với tôi, bên trong vẫn là quan trọng nhất. Chỉ khi làm sai, tôi mới phải sợ.

- Anh hạnh phúc không?

Tôi hạnh phúc và tin rằng quan trọng nhất là ở bản thân mình. Nếu không biết đủ, có sống trên thiên đường cũng không thấy vui.