“Hôm nay, một tòa nhà nằm trong nhà máy ZNPP đã bị tấn công. Chiếc UAV của Ukraine đã lao xuống trần công trình “G” thuộc trung tâm huấn luyện bên trong nhà máy ZNPP, nơi duy nhất trên thế giới có hệ thống mô phỏng toàn diện về lò phản ứng (hạt nhân). Không có ai bị thương trong vụ tấn công trên…”, hãng tin TASS dẫn thông cáo từ cơ quan quản lý nhà máy ZNPP hôm 5/1, viết.

Một góc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine. Ảnh: TASS

“Cuộc tấn công này của quân đội Ukraine nhằm vào nhà máy điện hạt nhân là sự vi phạm trực tiếp các nguyên tắc cần tuân thủ nhằm đảm bảo an toàn hạt nhân do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thiết lập tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”, thông cáo viết thêm.

Phía Ukraine hiện chưa phản hồi về nội dung cáo buộc trên.

Kiev đẩy lùi 2 cuộc tấn công ở Kupiansk

Video: Lữ đoàn ‘Ivan Sirko’ số 92 Ukraine/ Pravda.com.ua

Tiểu đoàn UAV thuộc Lữ đoàn tấn công biệt lập ‘Ivan Sirko’ số 92 Ukraine cho biết, đơn vị này trong hai ngày 3-4/1 đã đẩy lùi 2 cuộc tấn công của quân Nga theo hướng Kupiansk.

“Đối phương phát động 2 đợt tấn công trong đêm 2/1, rạng sáng 3/1 và vào sáng 4/1. Cả hai cuộc tấn công cơ giới đã bị đẩy lui. Trong 2 ngày qua, Tiểu đoàn UAV ‘Achilles’ đã vô hiệu hóa 20 khí tài đối phương, trong đó có 5 xe tăng và 10 xe chiến đấu bộ binh BMP”, trang Pravda dẫn thông cáo từ Lữ đoàn ‘Ivan Sirko’ số 92 Ukraine, viết.

Lữ đoàn ‘Ivan Sirko’ số 92 Ukraine sau đó đã công bố đoạn video ghi cảnh các UAV thuộc biên chế đơn vị này vô hiệu hóa các xe thiết giáp Nga.

