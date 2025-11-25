UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố đề nghị ban hành danh mục các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và trụ sở các cơ quan, đơn vị trong đô thị trung tâm không phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố (đợt 1).

Theo đề xuất, đợt 1 sẽ có 66 cơ sở thuộc diện di dời, gồm 51 cơ sở sản xuất công nghiệp (trong đó có 9 cơ sở theo Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 8/7/2022 và 42 cơ sở mới), cùng 15 trụ sở cơ quan, đơn vị.

9 cơ sở sản xuất công nghiệp theo Nghị quyết 17 gồm: Công ty In báo Nhân dân Hà Nội; Công ty TNHH MTV In báo Hà Nội Mới; Nhà máy Bia Hà Nội (Tổng công ty CP Bia - rượu - nước giải khát Hà Nội); Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long; Công ty TNHH MTV In và Thương mại Thông tấn xã Việt Nam; Nhà máy xe lửa Gia Lâm - Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội; Tổng kho xăng dầu Đức Giang - Công ty xăng dầu khu vực I; Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Nông nghiệp; Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam.

Nhà máy Bia Hà Nội (Tổng công ty CP Bia - rượu - nước giải khát Hà Nội) tại số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà. Ảnh: Hồng Khanh

Trong danh sách 42 cơ sở sản xuất công nghiệp đề xuất mới, có một số đơn vị đáng chú ý như: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Dệt kim Đông Xuân; Công ty Bia Việt Hà; Công ty Sứ Viglacera Thanh Trì; CTCP X20; CTCP Bóng đèn phích nước Rạng Đông...

15 cơ sở là trụ sở các cơ quan, đơn vị thuộc diện di dời gồm: CTCP In Khoa học Kỹ thuật; CTCP Xây lắp và cơ khí cầu đường; CTCP Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội; Bệnh viện Đa khoa tư nhân Tràng An; CTCP Dây và cáp điện Thượng Đình Cadisun; CTCP Vicem Thương mại Xi măng...

Sau khi thực hiện di dời, thành phố sẽ xây dựng kế hoạch, phương án sử dụng quỹ đất cụ thể.

Trong đó, tại khu vực nội đô lịch sử sẽ ưu tiên xây dựng không gian, công trình công cộng, tăng tỷ lệ đất cây xanh và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, phát triển du lịch, không xây dựng nhà ở.

Tại khu vực khác ở trung tâm, sẽ ưu tiên xây dựng công trình dịch vụ, công cộng, văn hóa, công viên cây xanh, hạ tầng thiết yếu phục vụ dân cư, bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo phân loại đô thị, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn hiện hành và các quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Dự kiến, nội dung trên sẽ được HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp thường lệ cuối năm, tổ chức từ ngày 26-28/11.

Danh sách 9 cơ sở thuộc diện di dời theo Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 8/7/2022:

Danh sách 42 cơ sở sản xuất công nghiệp di dời đề xuất mới:

Danh sách 15 trụ sở các cơ quan, đơn vị di dời đề xuất mới: