Nội dung trên được nêu trong thông báo số 585, kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tại buổi nghe báo cáo về các nội dung phát triển du lịch, trong đó có đề án xây dựng Bảo tàng Bia Hà Nội.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Ngọc Hà và các đơn vị liên quan rà soát quỹ đất xây dựng trường THPT.

Trong trường hợp tìm được địa điểm thay thế cho trường THPT, khu đất 183 Hoàng Hoa Thám sẽ được ưu tiên dành để xây dựng Bảo tàng Bia Hà Nội. Trường hợp không có đủ quỹ đất, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu điều chỉnh tuyến đường phía Nam để tách ranh giới giữa dự án bảo tàng và trường học.

Nhà máy Bia Hà Nội thuộc Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, tọa lạc tại số 183 Hoàng Hoa Thám. Ảnh: Hồng Khanh

UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì tham mưu điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị H1-2.

Sở Du lịch phối hợp với Habeco (Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội) hoàn thiện đề án, lấy ý kiến, báo cáo thành phố, phấn đấu hoàn thành trong quý IV/2025.

Sở Tài chính hướng dẫn Habeco lập thủ tục đầu tư.

Trước đó, tháng 8/2023, tại quyết định ban hành danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố (đợt 1), có 9 cơ sở nhà, đất do các doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng không phù hợp quy hoạch phải di dời. Trong số này có Nhà máy Bia Hà Nội thuộc Habeco tại địa chỉ 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, có diện tích hơn 52.000m2.

Theo quy hoạch phân khu đô thị H1-2 được UBND thành phố phê duyệt tháng 3/2021, khu đất này sẽ trở thành đất hỗn hợp, công cộng, xây trường THPT, nhà ở, bãi đỗ xe và trồng cây xanh. Trong đó, ưu tiên các chức năng thương mại dịch vụ, công cộng và công trình hạ tầng xã hội.