Lễ ký kết diễn ra tối ngày 12/9 tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko.

Trước đó, tháng 5/2025 tại Moscow (Cộng hòa Liên bang Nga), Công ty Cổ phần vắc xin Việt Nam (VNVC) và Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin và thuốc sinh học.

Ký kết hợp tác giữa VNVC và Medsintez - công ty dược phẩm lớn của Nga - là bước hiện thực hóa chủ trương của Nghị quyết 57, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, cũng như Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ.

Ông Konstantin Gorodnitsky - Trưởng Văn phòng Đại diện Công ty Medsintez tại Việt Nam và bà Trần Thị Hồng Thủy - Giám đốc Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC ký kết hợp tác trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko và Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan. Ảnh: Phạm Giang

Ngay sau ký kết, Medsintez và VNVC sẽ tiến hành các bước chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc sinh học tiên tiến của Medsintez tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC, hợp tác nghiên cứu phát triển và thử nghiệm lâm sàng các loại thuốc và vắc xin mới, phân phối các sản phẩm dược phẩm chất lượng cao của Medsintez tại Việt Nam và các quốc gia ASEAN.

Theo đại diện VNVC, dự kiến trong thời gian tới, nhiều danh mục thuốc sinh học tiên tiến của Medsintez sẽ được chuyển giao sản xuất tại nhà máy tiêu chuẩn quốc tế cao cấp của VNVC như: Albumin tái tổ hợp, Insulin tái tổ hợp, bút tiêm Insulin dùng một lần và tái sử dụng, thuốc điều trị đái tháo đường (liraglutide, semaglutide), thuốc chống đông máu Heparin (phòng và điều trị các biến chứng huyết khối gây tắc mạch máu dẫn đến đột quỵ, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi), thuốc kháng virus Triazavirin, hormone kích thích nang trứng (ứng dụng trong điều trị vô sinh)...

Đặc biệt, hai bên sẽ trao đổi về việc phối hợp nghiên cứu lâm sàng thuốc kháng virus Triazavirin tiềm năng trước đây được ứng dụng hiệu quả trong phòng ngừa, điều trị cúm, Covid-19 để điều trị sốt xuất huyết. Việc hợp tác chuyển giao công nghệ này hứa hẹn sẽ góp phần nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết gây hàng trăm nghìn ca mắc và tử vong ở Việt Nam nhưng chưa có thuốc đặc điều trị đặc hiệu.

Phát biểu tại buổi ký kết, Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko cho biết Nga đã cung cấp nhiều công nghệ điều trị từ ung bướu, ghép tạng đến phát triển hệ thống y tế hiện đại cho thế giới. Trong đại dịch Covid-19, Nga đã hỗ trợ thuốc, chuyên gia và vắc xin Sputnik cho gần 70 quốc gia.

“Tôi tin rằng sự kiện hợp tác giữa Việt Nam và Nga sẽ mang lại lợi ích chung, hướng đến mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe nhân dân và nâng cao chất lượng ngành y tế của hai nước”, Ông Mikhail Murashko nói.

Bà Đào Hồng Lan - Bộ trưởng Bộ Y tế thay mặt Bộ Y tế và nhân dân Việt Nam cảm ơn sự hỗ trợ của Chính Phủ và Bộ Y tế Nga trong nhiều thập kỷ qua đã hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo bác sĩ, cung cấp thuốc men, vắc xin, kỹ thuật hiện đại và xây dựng cơ sở y tế. Bà bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trung tâm y học công nghệ cao và các đơn vị uy tín trong lĩnh vực y khoa của 2 nước sẽ mở ra nhiều chương trình hợp tác thiết thực, đặc biệt trong điều trị ung thư bằng công nghệ tiên tiến cũng như sản xuất thuốc, vắc xin và sinh phẩm y tế - là những nhu cầu cấp bách không chỉ của Việt Nam, của Nga mà còn của toàn cầu.

Bên cạnh nhà máy sản xuất vắc xin, hiện VNVC có gần 240 trung tâm tiêm chủng trên khắp cả nước phục vụ tiêm chủng hàng chục triệu liều vắc xin chất lượng cao cho trẻ em và người lớn. Ảnh: Mộc Thảo

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm VNVC cho biết, hợp tác với Medsintez là một trong nhiều thỏa thuận chuyên sâu mà VNVC cùng các thành viên trong Hệ sinh thái là Viện Nghiên cứu và Hệ thống BVĐK Tâm Anh sẽ ký kết với các viện nghiên cứu, bệnh viện và tập đoàn dược phẩm lớn của Nga.

“Các hợp tác này đồng bộ với mục tiêu mở rộng hợp tác quốc tế với các trung tâm y học lớn, nhằm tiếp cận sớm thuốc, vắc xin và công nghệ y học mới, phục vụ người dân Việt Nam và du khách quốc tế, đồng thời nỗ lực góp phần hiện thực hóa các Nghị quyết 57, 28, 68, 72 của Bộ Chính trị về đột phá chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao tự chủ sản xuất dược phẩm - vắc xin công nghệ cao, góp phần bảo đảm an ninh y tế quốc gia”, ông Ngô Chí Dũng nói.

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC dự kiến cuối năm 2027 sẽ bắt đầu sản xuất các vắc xin thế hệ mới và thuốc sinh học tiên tiến của nhiều quốc gia trên thế giới ngay tại Việt Nam. ẢNh: VNVC

