XEM CLIP (nguồn: N.T.V.):

8h30 hôm nay (13/9), Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được đối tượng Thuận - nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở phường Thành Nhất (tỉnh Đắk Lắk).

Nguồn tin của VietNamNet cho biết, quá trình truy bắt đối tượng, các trinh sát đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để áp sát và bắt giữ Nguyễn Nam Đại Thuận tại phường Ea Kao.

Theo một đoạn clip do lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cung cấp, thời điểm bị bắt giữ, Thuận đang mặc áo chống nắng của phụ nữ, đội mũ bảo hiểm màu trắng và đeo khẩu trang. Quá trình bắt giữ đối tượng, các trinh sát đã nhanh chóng lột bỏ lớp khẩu trang để nhận dạng chính xác nghi phạm.

Hiện trường vụ thảm án. Ảnh: Hải Dương

Như VietNamNet đã thông tin, khoảng 1h30 ngày 13/9, tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người phải cấp cứu ở bệnh viện.

Các nạn nhân tử vong gồm chị Nguyễn Thị Kim H. (1992), bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Hữu N. (SN 2002, em trai chị H.). Riêng cháu Trần Tấn P. (SN 2013, con chị H.) đang được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Ghi nhận của PV tại khu vực xảy ra vụ việc cho thấy, hàng chục cảnh sát đã có mặt để phong tỏa hiện trường. Rất nhiều người dân hiếu kỳ tập trung để theo dõi vụ việc.