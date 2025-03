Tập đoàn nhà ông Donald Trump đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam

Trump Organization - tập đoàn nhà Tổng thống Mỹ Donald Trump - có thể thực hiện nhiều dự án đầu tư trị giá hàng tỷ USD trong mảng thế mạnh nhất của mình là sân golf, khách sạn và bất động sản tại Việt Nam.

Theo truyền thông quốc tế, Trump Organization và đối tác sẽ triển khai nhiều dự án sân golf, khách sạn và bất động sản tại Việt Nam. Dự án 1,5 tỷ USD đầu tư vào Hưng Yên chỉ là một trong số đó.

Hoạt động kinh doanh sân golf và khu nghỉ dưỡng mang tới dòng tiền lớn nhất cho Trump Organization.

Điểm chung của 4 đại dự án nghìn tỷ vào diện theo dõi của Ban chỉ đạo TƯ

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thống nhất đưa 4 vụ án, vụ việc có dấu hiệu lãng phí vào diện theo dõi, chỉ đạo là dự án Tòa nhà Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại, Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem); dự án Thủy điện Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa; dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao; Tiểu dự án 2 (Lim - Phả Lại), thuộc dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân.

Đây đều là các công trình kéo dài nhiều năm, chưa hoàn thành, chỉ hoàn thành một phần nhỏ và có dấu hiệu lãng phí nghiêm trọng.

Trong đó, Toà tháp Vicem trải qua số phận “long đong” khi hết xin bán nhưng không thành, rồi lại muốn “hồi sinh” đưa vào sử dụng. Nguyên nhân xuất phát từ những tính toán lệch pha ngay từ khi đầu tư dự án.

Đại gia nhiệt điện nhầm lỗ thành lãi, huy động 1.800 tỷ

Sau gần 1 năm, Nhiệt điện Thăng Long - thành viên thuộc Tập đoàn Geleximco - vừa bất ngờ nhận ra thông tin sai và đính chính kết quả kinh doanh từ lãi thành lỗ. Đây cũng là khoảng thời gian doanh nghiệp này phát hành gần 1.800 tỷ đồng trái phiếu.



Với việc đính chính kết quả kinh doanh từ lỗ thành lãi sau gần một năm công bố thông tin của Công ty CP Nhiệt điện Thăng Long, theo luật sư, cơ quan chức năng nên xem xét nguyên nhân của việc công bố sai lệch thông tin.

Nhà máy nhiệt điện của Geleximco. Ảnh: Lương Bằng

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng giàu hơn ông Donald Trump

Chủ tịch Tập đoàn Vingroup (VIC) kiêm CEO VinFast (VFS) Phạm Nhật Vượng ghi nhận tài sản tăng vọt lên mức cao nhất trong hai năm qua, đạt 7,5 tỷ USD tính tới ngày 29/3.

Với mức này, ông Vượng xếp thứ 414 trên thế giới. So với cuối tháng 1, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng 425 bậc.

Với khối tài sản như hiện tại, tỷ phú Vượng giàu hơn nhiều so với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump có khối tài sản 4,8 tỷ USD, xếp thứ 722 trên thế giới tính đến 29/3, theo Forbes.

ViruSs là ai, kiếm tiền thế nào?

Tối 28/3, buổi livestream của streamer ViruSs trên TikTok thu hút hơn 1 triệu người xem, có thời điểm lên tới hơn 1,5 triệu người xem. Trong đó, có phần đối chất giữa nam streamer này và nữ rapper liên quan tới lùm xùm tình ái.

ViruSs tên thật là Đặng Tiến Hoàng, sinh năm 1988. Anh xuất thân là streamer, Youtuber, sau đó lấn sân sang mảng âm nhạc với các vai trò nhạc sĩ, nhà sản xuất.

Theo thông tin từ hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia, Đặng Tiến Hoàng (ViruSs) là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH VR Studio (VR Studio), Công ty TNHH công nghệ và giải pháp AIVORA, Hộ kinh doanh Đặng Tiến Hoàng.

Tiền số đón tin mới từ Bộ Tài chính, các bộ phối hợp chặn rủi ro

Dự thảo Nghị quyết về việc triển khai thí điểm phát hành và giao dịch tài sản mã hóa đã được trình. Bên cạnh những tín hiệu về việc cởi mở hơn với tài sản mã hoá, cơ quan nhà nước cũng đặt ra nhiều vấn đề để hạn chế mặt trái của loại hình này.

TS Đặng Minh Tuấn, Chủ tịch liên minh Blockchain Việt Nam, dẫn số liệu thống kê của một số tổ chức cho thấy dòng tài sản số vào Việt Nam trong năm 2023 đạt 105-120 tỷ USD. Con số này chiếm khoảng 1/4 GDP của Việt Nam.

Hơn 90 tỷ USD tiền mã hoá vào Việt Nam, gần 1 tỷ USD gây lo ngại lớn

Tại hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm quản lý và vận hành các sàn giao dịch tài sản mã hoá tập trung”, do Hiệp hội Blockchain Việt Nam tổ chức ngày 27/3, Thượng tá Dương Đức Hùng, Phó trưởng phòng chống khủng bố, Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) dẫn báo cáo của Chainalysis cho biết giai đoạn từ tháng 10/2021 đến tháng 10/2022 tổng giá trị tiền mã hóa chảy vào Việt Nam ước tính đạt 90,8 tỷ USD.

Trong đó, gần 1 tỷ USD được xác định liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm lừa đảo, rửa tiền và các hành vi vi phạm khác.

Kiểm toán 12 dự án nhà ở, khu đô thị tại 5 quận, huyện trọng điểm của Hà Nội

Kiểm toán Nhà nước sáng 25/3 đã phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định và triển khai hoạt động kiểm toán.

Kiểm toán nhà nước sẽ kiểm toán ngân sách địa phương năm 2024 của TP Hà Nội và việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng đất đối với 12 dự án nhà ở, khu đô thị tại 5 quận, huyện của Hà Nội.

Nỗ lực cải thiện cán cân thương mại với Mỹ, Bộ Tài chính có đề xuất mới

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 để điều chỉnh thuế suất một số nhóm mặt hàng đảm bảo hài hòa, hợp lý theo trình tự thủ tục rút gọn, hoàn thành trong tháng 3/2025.

Liên quan đến việc sửa đổi Nghị định 26, ông Nguyễn Quốc Hưng, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết, dự thảo Nghị định đã đề xuất giảm thuế nhập khẩu MFN đối với nhiều nhóm mặt hàng như ô tô thuộc 3 mã hàng HS 8703.23.63, 8703.23.57, 8703.24.51 từ 64% và 45% về cùng một mức thuế suất là 32%...