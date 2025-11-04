Với thiết kế hai mặt tiền và pháp lý lâu dài, nhà phố Đại lộ Bốn Mùa trở thành lựa chọn chiến lược cho những nhà đầu tư đón đầu nhịp phát triển sôi động của khu vực phía Đông Hà Nội.

Thị trường nhà phố bước vào kỷ nguyên “dòng tiền thật”

Nếu trước đây, tiêu chí mặt phố trung tâm từng là “điểm vàng” đảm bảo lợi nhuận, thì nay thị trường đã dịch chuyển sang xu hướng mới - nơi chỉ những sản phẩm có khả năng vận hành linh hoạt, khai thác thực tế và mang lại dòng khách ổn định quanh năm mới thực sự có giá trị. Nhà phố không còn đơn thuần là tài sản để giữ tiền, mà trở thành một “doanh nghiệp thu nhỏ” có thể tạo ra doanh thu, sinh lời bền vững nếu được quy hoạch bài bản.

Xu hướng dịch chuyển dòng vốn khỏi khu trung tâm chật hẹp, đắt đỏ đang khiến Ocean City - đại đô thị tích hợp hệ sinh thái all-in-one và hạ tầng kết nối liên vùng trở thành điểm đến không thể bỏ qua. Nổi bật trong đó, nhà phố Đại lộ Bốn Mùa được định vị là “Phố Wall” của khu Đông, hội tụ đầy đủ yếu tố về vị trí, quy hoạch, khả năng khai thác và tiềm năng tăng trưởng, đáp ứng hoàn hảo yêu cầu của nhà đầu tư thời đại “dòng tiền thật”.

Nhà phố tại nội đô không đáp ứng được các tiêu chí mới của giới đầu tư.

Được quy hoạch để trở thành trung tâm tài chính - hành chính - kinh tế duy nhất phục vụ cho lượng cư dân ngày càng gia tăng tại Ocean City, “Phố Wall” sở hữu vị trí “vàng” khi mặt trước hướng ra đại lộ 51m với sáu làn xe sầm uất, vỉa hè rộng tới 8,6m lý tưởng cho kinh doanh, trưng bày hay đón khách. Mặt sau mở ra tuyến đường 13m có khoảng lùi và vỉa hè tới 4,6m, vừa gia tăng không gian khai thác thương mại vừa đảm bảo riêng tư cho sinh hoạt gia đình. Cấu trúc hai mặt tiền giúp phân tách rõ ràng công năng kinh doanh - an cư, tạo nên tiêu chuẩn mới cho dòng sản phẩm nhà phố thương mại.

Khách hàng và đối tác có thể tiếp cận từ nhiều hướng, từ đại lộ trung tâm lẫn các tuyến nội khu giúp tối đa hóa lưu lượng khách và hiệu suất kinh doanh. Mỗi căn nhà trở thành một “mặt tiền thương hiệu” đắt giá, nơi doanh nghiệp, showroom hay start-up có thể tối ưu chi phí quảng bá nhờ dòng khách tự nhiên khổng lồ của Ocean City. Vỉa hè rộng và bố trí đỗ xe hợp lý cũng mang đến trải nghiệm dịch vụ thuận tiện, nâng cao tỉ lệ chuyển đổi và gia tăng doanh thu cho các hoạt động kinh doanh tại chỗ.

Hai mặt tiền - hai dòng lợi nhuận

Thiết kế hai mặt tiền không chỉ là điểm nhấn kiến trúc mà còn mở ra hai dòng lợi nhuận song hành. Với thiết kế 5 tầng và diện tích linh hoạt 110m2 và120m², tạo nên không gian sử dụng thoáng rộng lên tới hơn 400m², cho phép chủ nhân khai thác đa dạng mô hình. Hai tầng dưới có thể cho thuê mặt bằng hoặc vận hành kinh doanh, đặc biệt phù hợp với các ngân hàng, công ty tài chính, fintech; tầng giữa có thể bố trí văn phòng hoặc co-working space. Trong khi đó, hai tầng còn lại đủ không gian bố trí công năng cho gia đình trẻ với lối đi riêng. Bên cạnh đó, khu vực này cũng hưởng trọn tiềm năng tăng trưởng giá tốt nhất Ocean City khi là tâm điểm của mọi luồng giao thương nội – ngoại khu.

Nhờ lợi thế vị trí trung tâm và quy hoạch bài bản, mỗi căn nhà trở thành một “máy tạo dòng tiền” thực thụ khi được bao quanh bởi những điểm đến biểu tượng của Ocean City như Vincom Mega Mall, Vịnh Thiên Đường, Grand World, Lan Quế Phường hay The Sake - thu hút hơn 12 triệu lượt khách mỗi năm. Sức hút còn gia tăng mạnh mẽ với sự xuất hiện của sân vận động lớn nhất Việt Nam đạt chuẩn Olympic, sức chứa 60.000 chỗ ngồi, do Bộ Công an làm chủ đầu tư và Vinhomes làm tổng thầu xây dựng. Nơi đây hứa hẹn trở thành điểm đến của các sự kiện quốc gia, giải thi đấu thể thao tầm cỡ quốc tế và trở thành lực hút nguồn khách và dòng tiền đổ về từ các hoạt động sử dụng lưu trú, giải trí, dịch vụ đi kèm.

Thiết kế hai mặt tiền giúp chủ sở hữu có thể lên nhiều kịch bản khai thác kinh doanh kết hợp an cư

Trong tầm nhìn trung và dài hạn, nhà phố Đại lộ Bốn Mùa còn sở hữu tiềm năng tăng giá vượt trội khi hạ tầng khu vực liên tục được hoàn thiện với cầu Ngọc Hồi, cầu Trần Hưng Đạo, hầm chui Cổ Linh... Cùng với đó là sự xuất hiện của hàng loạt dự án mới tại Ocean Park 3 như The Fullton của Capital Land hay 10 toà cao tầng của Masterise…góp phần đưa thị trường bất động sản khu Đông sôi động chưa từng có. Hiện tại, Ocean City đã có hơn 80.000 cư dân sinh sống, hơn 100 tiện ích vận hành thực tế, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động sống, kinh doanh và đầu tư sinh lời bền vững.

Trong bối cảnh dòng người và dòng vốn đang dịch chuyển mạnh mẽ về phía Đông Hà Nội, nhà phố Đại lộ Bốn Mùa nổi bật như một biểu tượng đầu tư thông minh. Với khả năng khai thác nhân đôi cùng tiềm năng sinh lời bền vững, đây không chỉ là tài sản “blue-chip” mang giá trị thực, mà còn là lựa chọn an toàn pháp lý, không rủi ro tiến độ khi 100% sản phẩm đã sẵn sàng bàn giao, dành cho những nhà đầu tư muốn đón dòng tiền ngay từ Tết Nguyên đán cận kề.

