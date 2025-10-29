Tại bảng giá đất đề xuất, giá đất được chia thành 17 khu vực sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, thay vì tính theo các quận, huyện như trước đây.

Các phường ở khu trung tâm và lân cận Vành đai 3 (khu vực từ 1 đến 6), giá đất nông nghiệp được đề xuất giữ nguyên như hiện hành là 290.000 đồng/m2.

Các xã ở phía bắc của Thủ đô (gồm Tiến Thắng, Yên Lãng, Quang Minh, Mê Linh) và phía tây nam như Thường Tín, Hồng Vân, Thanh Oai, Dân Hòa, Thượng Phúc có mức dự kiến tăng 24% so với bảng giá 2024. Cụ thể, đất trồng lúa, cây hàng năm và nuôi trồng thủy sản khoảng 192.000 đồng/m2, còn đất trồng cây lâu năm 262.000 đồng/m2.

Đây cũng là mức giá áp dụng cho các xã ngoại thành phía tây Hà Nội, như Đan Phượng, Hoài Đức, An Khánh, Phú Xuyên...

Giá đất nông nghiệp ở Hà Nội dự kiến cao nhất 290.000 đồng/m2, một số xã ngoại thành tăng thêm 24%. Ảnh: Hồng Khanh

Phần còn lại của khu vực này thuộc huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì cũ, giá đất nông nghiệp được đề xuất bằng mức trước sáp nhập đơn vị hành chính. Theo đó, đất trồng cây lâu năm là 270.000 đồng/m2 và đất trồng lúa, cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản là 231.000 đồng/m2.

Theo báo cáo thuyết minh dự thảo của đơn vị tư vấn thẩm định giá đất là CTCP Thẩm định giá và thương mại VIC, tỷ lệ hệ số (giá đất bình quân tính toán/giá tại bảng hiện hành) dao động từ 1,24 đến 6,05 lần. Số liệu này được xác định dựa trên thông tin từ 28 chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Hà Nội.

Đơn vị tư vấn cho biết, Hà Nội đang thực hiện các dự án hạ tầng, giao thông cần thu hồi lượng lớn quỹ đất nông nghiệp. Việc điều chỉnh giá đất loại này quá cao có thể gây khó khăn cho ngân sách và khiến bất động sản tăng giá, ảnh hưởng đến việc quản lý thị trường bất động sản.

Theo VIC, giá đất tăng hợp lý sẽ góp phần thúc đẩy sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế tình trạng bỏ hoang, lãng phí tài nguyên.

Giá đất cao ở khu trung tâm cũng khuyến khích dịch chuyển dân cư ra khu vực ven đô, ngoại thành, giúp giãn mật độ dân số và giảm áp lực lên hạ tầng đô thị lõi. Ngược lại, nếu giá đất không sát với giá thị trường sẽ dễ phát sinh đầu cơ, tích trữ đất, hình thành bong bóng bất động sản, gây rủi ro cho thị trường.

Bảng giá đất còn có ý nghĩa trong bảo đảm công bằng xã hội. Một bảng giá hợp lý sẽ hạn chế tình trạng chênh lệch quá lớn giữa các khu vực, nông thôn và thành thị, từ đó góp phần điều tiết và giảm bất bình đẳng trong tiếp cận đất đai.

Bảng giá đất điều chỉnh được dùng làm căn cứ để tính tiền bồi thường, xác định giá đất cho người tái định cư với người được bồi thường về đất ở; tính thuế sử dụng đất, thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng. Ngoài ra, bảng giá còn được sử dụng để xác định các khoản phí, lệ phí và thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.