Sự kiện được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố, với sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành, Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, cùng gần 50 tổng công ty xây dựng lớn trong nước.

Hội nghị Hợp tác cùng phát triển: Các nhà thầu xây dựng Hải Phòng, Việt Nam và quốc tế.

Trong khuôn khổ hội nghị, Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng Hải Phòng đã ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác chiến lược với các đối tác trong và ngoài nước. Trong đó, Hiệp hội ký hợp tác với Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC (Hà Nội) về phát triển các dự án nhà ở xã hội tại Hải Phòng; Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Hải Phòng cũng đã ký kết hợp tác với Tổng công ty Đầu tư Constrexims HOD trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển các khu đô thị trung - cao cấp, hướng tới các đô thị thông minh, hiện đại, nâng cao chất lượng sống và diện mạo thành phố, hướng tới xây những tòa tháp cao tầng biểu tượng mới tại TP. Hải Phòng.

Tại hội nghị, thỏa thuận ba bên giữa Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hàn Quốc - Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Hải Phòng - Trường Đại học Hải Phòng cũng được ký kết, nhằm đào tạo và đưa sinh viên Hải Phòng sang thực tập tại các tập đoàn công nghiệp lớn của Hàn Quốc. Sau khi hoàn thành, sinh viên sẽ trở về làm việc tại các khu công nghiệp công nghệ cao của thành phố, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chiến lược công nghiệp hóa Hải Phòng.

Ngoài ra, hội nghị còn chứng kiến nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực vật liệu, logistics, đô thị và công nghệ, mở ra chuỗi dự án đầu tư quy mô lớn giai đoạn 2025-2030, khẳng định vị thế của Hải Phòng trong dòng chảy đầu tư toàn cầu.

Chuỗi thỏa thuận được ký kết là minh chứng cho quyết tâm của Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng Hải Phòng trong việc đồng hành cùng thành phố, hướng tới mục tiêu “Hải Phòng - Thành phố công nghiệp hiện đại, trung tâm kinh tế-thương mại tầm cỡ quốc tế.

Ông Nguyễn Thế Mạnh - Chủ tịch Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng Hải Phòng chia sẻ: “Với tinh thần “Hợp tác cùng phát triển”, hội nghị lần này không chỉ là diễn đàn kết nối giữa chính quyền - doanh nghiệp - hiệp hội - trường đại học, mà còn là bước khởi đầu cho mạng lưới hợp tác trong nước và quốc tế sâu rộng”.

Huy Nam