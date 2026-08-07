Cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng 15km về phía tây, nhà thờ Phú Thượng nằm trên tuyến đường 605 (phường Hòa Khánh) lặng lẽ tồn tại như một chứng nhân của hơn một thế kỷ lịch sử.

Được xây dựng từ năm 1887, đây là một trong những nhà thờ cổ nhất ở phía tây thành phố, cùng thời với những xứ đạo lâu đời như An Ngãi, Tùng Sơn và Lộc Hòa.

Trải qua các đợt trùng tu, nhà thờ Phú Thượng vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu sau gần 140 năm.

Theo tư liệu, giáo xứ Phú Thượng được thành lập năm 1876 bởi các linh mục người Pháp thuộc dòng Thừa sai. Thuở ban đầu, cộng đồng giáo dân chỉ khoảng vài trăm người, sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng chè, làm rẫy và canh tác nương ruộng.

Trước khi ngôi thánh đường hiện nay được xây dựng, nơi đây chỉ là một nhà thờ gỗ lợp tranh, mặt tiền hướng đông, do linh mục Cố Tân dựng trong giai đoạn 1870-1884.

Đến năm 1887, linh mục Cố Thiên Maillard cho xây dựng nhà thờ mới khang trang hơn. Thời điểm xây dựng, cát, sỏi phải gánh từ Túy Loan về, còn vữa xây được trộn từ vôi, đường mật và vỏ cây bời lời do thời điểm ấy chưa có xi măng. Những vật liệu này đều được vận chuyển thủ công về công trường, góp phần tạo nên ngôi thánh đường vẫn còn đứng vững đến ngày nay.

Nhà thờ Phú Thượng cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng 15km về phía tây.

Công trình nổi bật với hệ cột kèo gỗ cao hơn 8m và hai tháp chuông cao khoảng 19m, được xem là một trong những công trình tiêu biểu do vị linh mục này xây dựng thời bấy giờ.

Công trình nổi bật với hệ cột kèo gỗ cao hơn 8m và hai tháp chuông cao khoảng 19m.

Điểm đặc biệt nhất của nhà thờ Phú Thượng là quả chuông đồng cổ được đúc cùng năm hoàn thành nhà thờ.

Theo linh mục Marcello Đoàn Minh, Quản xứ Phú Thượng (Giáo phận Đà Nẵng), quả chuông nặng khoảng 100kg được đúc từ số đồng thu gom từ những khẩu súng thần công bị bỏ lại sau các cuộc xung đột cuối thế kỷ 19.

"Thay vì tận dụng số kim loại này để tiếp tục chế tạo vũ khí, người dân xứ đạo Phú Thượng đã gom lại để đúc chuông nhà thờ", linh mục Marcello Đoàn Minh cho biết.

Quả chuông nhỏ được đúc vào năm 1887 bằng đồng thu gom từ những khẩu súng thần công.

Họa tiết tinh xảo trên chuông.

Nhà thờ đang là nơi sinh hoạt tôn giáo của bà con giáo dân với các thánh lễ chiều hàng ngày và lễ Chủ nhật. Ảnh: Giáo xứ Phú Thượng.

Từ những khẩu súng phục vụ chiến tranh, quả chuông trở thành biểu tượng của khát vọng hòa bình và được treo trên tháp nhà thờ đúng dịp khánh thành năm 1887. Đến năm 1901, giáo xứ tiếp tục đúc thêm một quả chuông lớn nặng gần 300kg.

Trên thân quả chuông cổ vẫn còn hai dòng chữ Latin được đúc nổi cùng hình thánh giá và mốc năm 1887. Sau gần 140 năm, lớp đồng đã phủ màu thời gian nhưng câu chuyện về quả chuông đặc biệt ấy vẫn được nhiều thế hệ giáo dân lưu truyền.

Mỗi dịp lễ, tiếng chuông nhà thờ khi trầm, khi bổng hòa quyện, ngân vang khắp xóm đạo như nhịp đập quen thuộc của làng quê.