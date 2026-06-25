Nhà thờ Tắc Sậy trước lễ tuyên phong Chân phước đầu tiên ở Việt Nam
Những ngày này, nhà thờ Tắc Sậy (Cà Mau) nhộn nhịp hơn thường lệ. Nhiều người đã tìm đến thăm viếng, cầu nguyện, hỏi thăm thông tin về thánh lễ tuyên phong Chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp.
Hơn 70.000 người sẽ dự lễ Tuyên phong Chân phước cho linh mục Trương Bửu DiệpTheo thông tin từ Giáo phận Cần Thơ, ngày 2/7 tới đây, dự kiến khoảng hơn 70.000 người sẽ dự lễ Tuyên phong Chân phước cho linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy, xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau.