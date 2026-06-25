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Tọa lạc trên quốc lộ 1, tại xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau, nhà thờ Tắc Sậy - địa điểm tổ chức lễ tuyên phong Chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp (giáo dân thường gọi thân thương là Cha Diệp) - với lịch sử từ năm 1925, không chỉ là một công trình kiến trúc Công giáo uy nghiêm mà còn là biểu tượng đức tin của vùng đất phương Nam.
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Trung tâm hành hương Tắc Sậy rộng khoảng 20.000 mét vuông, gồm 4 tòa nhà chính với thiết kế khang trang. 
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Nhà thờ chính với thiết kế 3 tầng bề thế, mái ngói đỏ và các tháp chuông vươn cao giữa trời xanh, kiến trúc hiện đại nhưng vẫn giữ nét trang nghiêm của Công giáo. Đây là nơi diễn ra các thánh lễ quan trọng và là linh hồn của toàn bộ trung tâm hành hương.
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Thánh đường được thiết kế rộng rãi, sức chứa lớn. Nơi đây luôn kín chỗ trong các khung giờ lễ, đặc biệt vào những dịp cao điểm như lễ giỗ Cha Diệp (ngày 12/3).

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Cách bài trí trong thánh đường thể hiện sự uy nghiêm.
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Nằm bên trái cổng chính là nơi đặt mộ phần của linh mục Trương Bửu Diệp.

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Khách hành hương về Tắc Sậy cầu nguyện tại nơi an nghỉ của Cha Diệp.
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Người hành hương tìm đến đây không chỉ để thực hiện nghi lễ tôn giáo mà vì lòng ngưỡng mộ nhân cách của linh mục Trương Bửu Diệp.
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Các giáo dân cầu nguyện bên mộ phần của linh mục Trương Bửu Diệp.
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Di chuyển từ 5h sáng để đến nhà thờ Tắc Sậy, bà Nguyễn Thị Tuyết (72 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) chia sẻ, năm nào gia đình cũng đến đây để thành kính cầu nguyện trước Cha Diệp. Tuy nhiên, năm nay đặc biệt hơn cả. Do ở xa nên gia đình cũng muốn đến sớm hơn.
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Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp sinh ngày 1/1/1897 tại họ đạo Cồn Phước (An Giang). Tháng 3/1930, cha Diệp về nhận nhiệm sở tại họ đạo Tắc Sậy, xây dựng nhà nguyện mới và mở rộng mục vụ đến nhiều họ lẻ trong vùng. Từ một ngôi nhà nguyện bằng cây lá đơn sơ, ông đã đặt nền móng cho sự phát triển rực rỡ của họ đạo Tắc Sậy ngày nay.
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Tượng linh mục Trương Bửu Diệp được đặt trang trọng tại khu vực trung tâm của khuôn viên hành hương. Những hàng ghế đá ngay ngắn dưới vòm hoa rực rỡ là nơi giáo dân và du khách thập phương dừng chân, dâng lời nguyện cầu bình an.
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Ngoài các khu nhà chính, nhà thờ Tắc Sậy còn có tòa nhà dành cho khách hành hương ở xa nghỉ lại, sức chứa khoảng 600 người.
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Để chuẩn bị cho thánh lễ tuyên phong Chân phước vào ngày 2/7 tới, khu đất 5ha đối diện nhà thờ Tắc Sậy đang được khẩn trương xây dựng lễ đài, dự kiến đón hơn 100.000 giáo dân và khách thập phương.