Ngày 2/5, tại xã Cổ Đô (Hà Nội) đã diễn ra lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp thành phố đối với Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Tham dự buổi lễ có đại diện Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL), Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội, Sở Nội vụ Hà Nội cùng lãnh đạo địa phương và đông đảo nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Bí thư Đảng ủy xã Cổ Đô khẳng định, di tích gắn liền với thân thế, sự nghiệp của Hoàng Viết Bàn, mang giá trị không chỉ về lịch sử mà còn về giáo dục truyền thống, gia phong và tinh thần hiếu học.

Đặc biệt, trong các giai đoạn cách mạng, nơi đây từng là “địa chỉ đỏ”, gắn với hoạt động nuôi giấu cán bộ, tổ chức họp bí mật, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Lãnh đạo Cục Di sản (Bộ VHTTDL), Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội, Sở Nội vụ Hà Nội chúc mừng dòng họ Hoàng đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Đại diện dòng họ, nghệ nhân Hoàng Xuân Mai bày tỏ xúc động khi di tích được công nhận. Theo ông, đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời nhắc nhở con cháu phải gìn giữ gia phong, sống xứng đáng với công đức tổ tiên.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đã ký Quyết định số 1458/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Theo đó, Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn tại xã Cổ Đô được công nhận là di tích cấp thành phố.

Từ đường họ Hoàng - thờ Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn vẫn giữ được vẻ cổ kính, trang nghiêm, bên trong lưu giữ nhiều hiện vật xưa.

La Xuyên là địa danh cổ thuộc vùng xứ Đoài, nay là thôn của xã Cổ Đô. Tại đây, họ Hoàng là một trong những dòng họ có lịch sử lâu đời, quy mô lớn, bên cạnh các họ Lê, Phùng, Nguyễn…

Hiện nay, dòng họ Hoàng có truyền thống hiếu học nổi bật với nhiều thế hệ thành đạt. Tính đến cuối năm 2025, dòng họ có 1 phó giáo sư, 5 tiến sĩ, 55 thạc sĩ cùng hàng trăm cử nhân. Từ đầu những năm 2000, họ đã thành lập quỹ khuyến học nhằm động viên con cháu học tập, phát triển.

Việc được xếp hạng di tích không chỉ ghi nhận giá trị lịch sử - văn hóa của Nhà thờ họ Hoàng mà còn góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống của vùng đất Cổ Đô.