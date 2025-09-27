Trong thập niên 1990, nhà toán học, kinh tế học người Romania - Australia là Stefan Mandel cùng một nhóm nhỏ cộng sự đã làm điều gần như không tưởng: trúng xổ số không chỉ một lần, mà tới 14 lần.

Khi toán học thay thế “số may mắn”

Khác với đa số người chơi, Mandel không tin vào “bộ số thần tài”. Thay vào đó, ông xây dựng hẳn một hệ thống tính toán, lần đầu áp dụng tại Romania rồi mang sang Australia và Mỹ.

Theo IFLScience, ai cũng biết cơ hội trúng độc đắc là cực thấp. Với EuroMillions chẳng hạn, xác suất thắng chỉ là 1 trên 139,8 triệu. Mua thêm một vé, cơ hội cũng chỉ nhích lên đôi chút.

Nhà toán học Mandel nhìn ra một cách tiếp cận khác: Nếu mua toàn bộ các tổ hợp số, chiến thắng gần như chắc chắn. Vấn đề không còn là toán học, mà là logistics - làm sao gom đủ vốn, in ra hàng triệu vé, rồi mua cho hết.

Ông còn phát hiện thêm một chi tiết quan trọng: Có những kỳ quay số mà giải độc đắc cao gấp ba lần chi phí mua toàn bộ vé. Khi đó, nếu gom vốn đủ lớn, rủi ro gần như bằng không và lợi nhuận gần như chắc chắn.

Huy động vốn, in vé và chờ thời cơ

Để biến ý tưởng thành hiện thực, Mandel mất nhiều năm thuyết phục nhà đầu tư. Khi đã có vốn, ông viết thuật toán để tạo và in vé hàng loạt - điều một số công ty xổ số khi ấy vẫn cho phép.

Ở tuổi 83, sau khi trúng giải độc đắc 14 lần trên khắp thế giới, bị cấm cửa khỏi mọi sòng bạc ở Anh, Stefan Mandel trở lại quê hương. Ảnh: Mako

Nhóm của ông chỉ "ra tay" khi jackpot đạt mức đủ hấp dẫn. Họ từng nhiều lần thắng nhỏ tại Australia trước khi hướng tới thị trường Mỹ. Mục tiêu lớn nhất là xổ số bang Virginia, chỉ có 7.059.052 tổ hợp - ít hơn nhiều so với những trò chơi khác.

Khi giải độc đắc chạm mức 15,5 triệu USD, Mandel triển khai kế hoạch. Sau hai ngày “quét sạch” cửa hàng, nhóm mua được 6,4 triệu vé - chưa đủ 100% nhưng may mắn trong đó có tấm vé độc đắc.

Vinh quang đi kèm rắc rối

Chiến thắng lớn ở Virginia khiến Mandel ngay lập tức bị đưa vào tầm ngắm của FBI và CIA. Tuy nhiên, cách chơi của ông không hề vi phạm luật thời điểm đó. Ông được minh oan, dù sau đó luật xổ số đã được siết chặt, cấm in vé tại nhà và mua số lượng lớn.

Không ai biết chính xác Mandel bỏ túi bao nhiêu sau khi trừ chi phí và chia lợi nhuận cho nhà đầu tư, nhưng chắc chắn số tiền là khổng lồ. Trong sự nghiệp, ông cùng cộng sự trúng xổ số tới 14 lần, mang về hàng triệu USD.

“Công thức toán học” được tóm gọn trong 6 bước

Theo Independent, chiến lược của Mandel có thể rút gọn thành 6 bước:

- Tính số tổ hợp có thể có. Ví dụ, xổ số chọn 6 số từ 1 đến 40 có 3.838.380 tổ hợp.

- Chỉ tham gia khi jackpot ít nhất gấp 3 lần tổng chi phí mua tất cả vé.

- Huy động vốn từ nhà đầu tư - có lần ông kêu gọi được 2.500 người.

- In vé bao phủ toàn bộ tổ hợp.

- Đem vé tới các đại lý chính thức để hợp lệ.

- Nhận giải và chia lợi nhuận. Chẳng hạn, năm 1987 ông thắng 1,3 triệu USD nhưng chỉ giữ lại khoảng 97.000 USD sau khi chia.

Ngày nay, cả Mỹ và Australia đều đã thay đổi luật, cấm in vé số tại nhà và hạn chế mua với số lượng lớn. Vì thế, “chiêu” của Mandel gần như không thể lặp lại.

“Triệu phú xổ số” sống ẩn dật

Sau ánh hào quang, Mandel rút lui và chọn cuộc sống yên bình tại quốc đảo Vanuatu, Nam Thái Bình Dương. Năm 2023, ông tái xuất ở tuổi 83, chia sẻ nhiều hơn về hành trình “bẻ khóa” xổ số, khối tài sản từng tích lũy và nỗ lực minh oan sau những cuộc điều tra. Tuy nhiên, sau đó, ông lại rút về đời sống kín tiếng.

Các chuyên gia tài chính nhận định: Trúng số có thể biến một người thành triệu phú chỉ sau một đêm, nhưng giữ được tài sản mới là thách thức lớn. Người thắng nên lập “bộ ba tài chính” gồm luật sư, chuyên gia thuế và cố vấn đầu tư để quản lý tiền bạc một cách khoa học, tránh rơi vào khủng hoảng tài chính hoặc phá sản.

Câu chuyện của Stefan Mandel cho thấy: Với toán học, sự táo bạo và tính kỷ luật cao, ngay cả trò chơi may rủi nhất cũng có thể được biến thành một “bài toán có lời giải”. Tuy nhiên, đây không phải chiến lược cho số đông, mà là minh chứng cho sức mạnh của khoa học và tư duy logic trong việc giải quyết các vấn đề tưởng chừng chỉ dựa vào may mắn.