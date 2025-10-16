Thay vì yêu cầu chú rể uống rượu, ăn chanh, muối, ớt... như một số đám cưới khác, Quỳnh Hương (SN 2001, Hà Nội) đã có màn thử thách đón dâu độc lạ hơn và độ khó không hề kém cạnh trong ngày trọng đại 12/10 vừa qua.

Màn thử thách đón dâu độc lạ Quỳnh Hương đưa ra cho chú rể

Quỳnh Hương và Nhật Ninh cùng sinh ra, lớn lên tại xã Tam Hưng (Hà Nội), hai nhà cách nhau gần 1km. Khoảng 13h ngày 12/10, Nhật Ninh cùng đoàn nhà trai sang nhà gái đón dâu. Trước đó, anh đã được vợ “bật mí” rằng sẽ có một thử thách nhỏ, nhưng anh hoàn toàn không biết chi tiết.

Chỉ đến khi thấy cô dâu chuẩn bị sẵn bộ bàn ghế học sinh, một đề thi và một tệp tin tiếng Anh, chú rể Hà Nội mới biết mình phải trải qua “bài kiểm tra” khó nhằn này.

“Thử thách đón dâu là một bài thi đánh giá kỹ năng nghe tiếng Anh. Ban đầu, tôi chuẩn bị 10 câu hỏi, nhưng do thời gian hạn chế nên rút xuống còn 5 câu. Chú rể phải nghe một đoạn văn bằng tiếng Anh, sau đó trả lời 5 câu hỏi trong đề thi có sẵn”, Quỳnh Hương kể.

Trước thử thách bất ngờ, Nhật Ninh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và làm bài một cách nghiêm túc. Chỉ sau khoảng 1 phút miệt mài, anh đã nộp bài cho vợ. Kết quả khiến cả đoàn đón dâu vỗ tay rần rần.

“Anh ấy làm đúng 4/5 câu. Tổng thời gian làm và chấm bài chỉ khoảng 3 phút. Chú rể hoàn thành xuất sắc thử thách và thuận lợi đón dâu về nhà. Mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng, còn tôi thì không quá bất ngờ, vì hơn ai hết, tôi luôn tin tưởng vào khả năng ngoại ngữ của chồng mình”, Quỳnh Hương chia sẻ.

Chú rể thuận lợi đón dâu

Cô dâu Hà Nội cho biết, phía sau màn thử thách đón dâu “có 1 không 2” là một câu chuyện thú vị. Suốt 12 năm phổ thông, Quỳnh Hương và Nhật Ninh học chung trường. Họ quen nhau từ khi Hương học lớp 8, và 2 năm sau thì bắt đầu tìm hiểu nhau.

Hương là học sinh lớp chọn môn tiếng Anh. Muốn có cơ hội được trò chuyện với “người trong mộng”, Nhật Ninh chủ động nhờ Hương dạy kèm tiếng Anh, rồi “trả công” bằng những buổi đón đưa đi học và những hành động quan tâm đầy chân thành.

“Mục đích là vậy nhưng anh ấy học rất nghiêm túc. Từ một học sinh gần như mất gốc tiếng Anh, sau thời gian dài chăm chỉ, anh đã đạt điểm tốt môn này trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2018.

Khi anh vào đại học, tôi tiếp tục kèm cho anh ấy và giúp anh thuận lợi qua môn", Quỳnh Hương chia sẻ.

Cặp đôi quen nhau từ thời còn là học sinh

Sau nhiều năm dạy kèm, Quỳnh Hương nhận ra cô chưa từng ra một bài thi chính thức nào cho chàng “học sinh đặc biệt” này. Vì vậy, trong khoảnh khắc đón dâu, cô quyết định để anh thực hiện “bài kiểm tra".

“Khi làm đúng 4/5 câu, anh ấy vui mừng nói với tôi: ‘Cuối cùng, anh cũng không phải là học sinh dốt của em’. Anh không biết rằng, thực ra tôi luôn ngưỡng mộ sự chăm chỉ, kiên trì và tinh thần ham học hỏi của anh”, Hương chia sẻ.

Hiện tại, Hương là giáo viên dạy tiếng Anh và Nhật Ninh là lập trình viên. Sau 6 năm hẹn hò, họ quyết định về chung một nhà trong sự chúc phúc của cả hai bên gia đình.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc chú rể Nhật Ninh thực hiện thử thách đón dâu hút gần 400.000 lượt xem, hơn 25.000 lượt “thả tim” chỉ sau vài ngày đăng tải.

Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận thú vị như: “Lo lắng quá, vợ mình là giáo viên dạy Văn. Cô ấy mà thử thách mình bằng một đề thi Văn thì gay go”; “Mọi người ở đó chắc lo cho chú rể lắm, chẳng may không làm được bài thì sao?”; “Nhìn dáng vẻ miệt mài đủ hiểu chú rể nghiêm túc với bài thi ‘không được phép trượt’ này như thế nào”...

Ảnh và video: NVCC