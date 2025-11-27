Dự án xây dựng hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, hứa hẹn tạo ra một nút giao thông trọng điểm, kết nối trực tiếp với tuyến đường Vành đai 2,5 đi qua Định Công, Kim Đồng và Tân Mai. Theo khảo sát, giá nhà đất và chung cư tại đây đã rục rịch tăng.

Tại khu vực ngã ba Giải Phóng - Định Công, một dự án gồm 4 tòa tháp cao 35 tầng đã được tái khởi động và mở bán trở lại. Giá chào bán từ 95-115 triệu đồng/m2. Chủ đầu tư dự kiến bàn giao căn hộ vào quý I/2027.

Một dự án chung cư khác trong khu vực cũng được hưởng lợi từ tuyến đường 2,5, chào bán với mức giá khoảng 70-85 triệu đồng/m2. Các căn hộ có diện tích từ 80-128m2, được bố trí 2-4 phòng ngủ.

Môi giới tại các dự án này đang rầm rộ bán hàng và đều nhấn mạnh yếu tố hạ tầng. Khi hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng thuộc trục Vành đai 2,5 đi vào hoạt động, dự báo nhu cầu mua căn hộ cùng mặt bằng giá sẽ tăng.

Hầm chui Kim Đồng đang được thi công. Ảnh: D.A

Các chung cư cũ trong khu vực kỳ vọng vào tuyến đường này từ lâu do một số dự án sẽ được ra mặt đường sau khi hoàn thiện hạ tầng. Chẳng hạn, dự án T&T DC Complex trước đây mở bán với giá khoảng 34-38 triệu đồng/m2 (tương đương 1,6-2,5 tỷ đồng/căn) hiện trên thị trường thứ cấp đã tăng lên 96-102 triệu đồng/m2.

Dự án Sky Central đang được giao dịch với giá 65-99 triệu đồng/m2. Thời điểm mở bán năm 2017-2018, mức giá chỉ khoảng 24-27 triệu đồng/m2. Nhiều môi giới và nhà đầu tư cho rằng giá sẽ còn tăng thêm khi Vành đai 2,5 thông xe.

Tại đầu phố Tân Mai, dự án Mandarin Garden 2 nằm trong vùng hưởng lợi trực tiếp của tuyến đường. Dự án bàn giao năm 2018 với 4 tòa tháp cao 25-30 tầng. Giá mở bán ban đầu khoảng 25-35 triệu đồng/m2, nay tăng lên 96-112 triệu đồng/m2, tương đương mức tăng 3-4 lần trên thị trường thứ cấp.

Trong khi đó, giá nhà đất khu vực này dao động phổ biến từ 150-300 triệu đồng/m2, một số vị trí đắc địa vượt 400 triệu đồng/m2.

Tại phố Định Công, giá nhà mặt phố dao động 150-357 triệu đồng/m2. Ví dụ, một căn 85m2 đang rao bán 15,3 tỷ đồng; một tòa nhà 8 tầng diện tích 98m2, mặt tiền 6m có giá 35 tỷ đồng. Nhà trong ngõ ô tô hoặc ngõ xe máy có mức giá thấp hơn nhưng vẫn cao, khoảng 172-240 triệu đồng/m2.

Tại phố Kim Đồng, giá nhà mặt phố từ 100-300 triệu đồng/m2, tùy diện tích, số tầng và tiềm năng kinh doanh. Một căn nhà 5 tầng, diện tích 58m2 đang được rao 16,9 tỷ đồng, tương đương 291 triệu đồng/m2. Nhà trong ngõ có giá 169-200 triệu đồng/m2.

Giá nhà nhiều khu vực tăng theo hạ tầng. Ảnh: D.A

Nhà mặt phố Tân Mai hiện chào bán 350-400 triệu đồng/m2. Chẳng hạn, một căn 55m2, 5 tầng mặt phố có giá 19,5 tỷ đồng hay một tòa 8 tầng diện tích 180m2 rao 69,9 tỷ đồng. Nhà trong ngõ ô tô hoặc ngõ xe máy dao động từ 176-195 triệu đồng/m2.

Ông Nguyễn Văn Việt (một môi giới bất động sản) cho biết khu vực quanh Vành đai 2,5, đặc biệt các tuyến Định Công, Kim Đồng, Tân Mai, đang trở thành điểm nóng nhờ vị trí chiến lược và triển vọng hạ tầng mạnh. Khi tuyến đường lớn hoàn thiện, thời gian di chuyển vào trung tâm sẽ rút ngắn, kết nối với các khu vực lân cận thuận tiện hơn, từ đó đẩy nhu cầu mua nhà và căn hộ tăng rõ rệt.

Các căn nhà mặt phố, nhà phố liền kề trục đường lớn và nhà trong ngõ đủ ô tô đều ghi nhận mức tăng giá mạnh so với trước đây, đặc biệt với các dự án chung cư mới mở bán gần các nút giao thông quan trọng.

Nhiều chủ nhà cũng không còn vội bán như trước, một số trường hợp nâng giá 300-500 triệu đồng chỉ sau vài tuần xuất hiện thông tin đẩy nhanh tiến độ hạ tầng.

Tuy nhiên, môi giới cũng nhấn mạnh không phải nhà đất nào ăn theo Vành đai 2,5 cũng tăng giá. Những ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ hoặc gần các khu vực có nguy cơ vướng quy hoạch, phải giải phóng mặt bằng thường biến động mạnh, thậm chí khó thanh khoản. Người mua cần kiểm tra kỹ hồ sơ quy hoạch, đặc biệt các đoạn chưa giải tỏa hoặc đang chờ điều chỉnh.