Báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng cho thấy, trong quý IV/2025, giá giao dịch biệt thự và nhà liền kề trong các dự án trên cả nước nhìn chung ổn định so với quý trước. Tuy nhiên, tính chung cả năm 2025, mặt bằng giá đã tăng khoảng 10-20% so với năm 2024, tập trung ở những khu vực có hạ tầng hoàn thiện, vị trí trung tâm và nguồn cung mới hạn chế.

Tại Hà Nội, Bộ Xây dựng cho biết, trong năm 2025, giá biệt thự và nhà liền kề tăng 10-15% so với năm trước, một số khu vực ghi nhận mức tăng tới 20-30%.

Đáng chú ý, giá rao bán tại nhiều dự án đạt mức cao, nhất là tại các khu nội thành và những khu đô thị có quy hoạch đồng bộ.

Khảo sát tại một số dự án như dự án Xuân Phương Tasco ghi nhận mức giá khoảng 230-260 triệu đồng/m2; Khu đô thị Sài Đồng đang được chào bán từ 280-380 triệu đồng/m2.

Đặc biệt, khu đô thị mới Đại Kim - Định Công đang có giá 420-580 triệu đồng/m2 “vượt mặt” nhiều dự án khác ở Hà Nội. Trong khi đó, tại khu đô thị Nam Thăng Long - Ciputra, vốn được biết đến là “khu nhà giàu” đang có giá bán khoảng 410-500 triệu đồng/m2.

Giá biệt thự và nhà liền kề tại Hà Nội tiếp tục duy trì đà tăng. Ảnh: Hồng Khanh

Một số dự án cao cấp khác cũng ghi nhận mặt bằng giá rất cao. Có thể kể đến như Hapulico Complex dao động khoảng 550-578 triệu đồng/m2; khu đô thị mới Linh Đàm có giá khoảng 315-400 triệu đồng/m2.

Vinhomes Thăng Long rao bán trong khoảng 175-184 triệu đồng/m2; khu đô thị Quang Minh duy trì mức giá thấp hơn, khoảng 66-85 triệu đồng/m2. Vinhomes Wonder City có giá 200-340 triệu đồng/m2; Mailand Hanoi City được chào bán 218-250 triệu đồng/m2…

Đánh giá về phân khúc biệt thự, nhà liền kề tại Hà Nội, chuyên gia của Avison Young Việt Nam cho biết, trong quý IV/2025, thị trường không ghi nhận nguồn cung mới, mà chủ yếu tiếp diễn xu hướng mở bán theo giai đoạn tại các đại đô thị đã hiện diện trên thị trường trong các quý trước.

Theo đơn vị này, trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng hạn chế, nguồn cung tương lai tiếp tục dịch chuyển ra các khu vực xa trung tâm như Đông Anh, Gia Lâm, Đan Phượng và Hoài Đức.

Về phía cầu, nhu cầu trong quý duy trì ở mức ổn định, với trọng tâm là nhóm khách hàng mua để ở và nhà đầu tư dài hạn. Người mua tiếp tục ưu tiên các sản phẩm thấp tầng tại các khu đô thị có quy hoạch bài bản, hạ tầng hoàn chỉnh và tiềm năng gia tăng giá trị theo thời gian.

Thanh khoản trong quý duy trì ở mức ổn định, với giao dịch tập trung tại các dự án có pháp lý rõ ràng và tiến độ triển khai tốt. Nhu cầu chủ yếu đến từ nhóm khách hàng mua để ở và nhà đầu tư dài hạn.

Nhìn nhận về giá bất động sản trong năm 2026, ông Nguyễn Vũ Cao, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Khang Phát (Khang Land) cho rằng, thị trường sẽ đi vào giai đoạn phân hóa sâu sắc về giá trị. Dư địa tăng giá vẫn tồn tại, nhưng chỉ dành cho những sản phẩm hội tụ đầy đủ các yếu tố nền tảng như pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ triển khai rõ ràng, hạ tầng thực sự hình thành và đáp ứng nhu cầu sử dụng thực của thị trường.

Theo ông Cao, giá sẽ không còn tăng theo chu kỳ, theo kỳ vọng hay theo thông tin, mà phụ thuộc trực tiếp vào khả năng hấp thụ thực tế.

“Những khu vực, dự án đã tăng nóng trong giai đoạn vừa qua sẽ chịu áp lực điều chỉnh về tốc độ tăng giá. Ngược lại, các khu vực có nền tảng dân cư ổn định, hạ tầng được tích lũy và hình thành đồng bộ sẽ có dư địa tăng trưởng bền vững hơn trong chu kỳ tới”, ông Cao nói.