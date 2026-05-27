Những ngày gần đây, công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến Vành đai 2,5 đoạn qua phường Khương Đình được đẩy nhanh để sớm bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thi công dự án.

Ghi nhận tại khu vực đường Vũ Tông Phan - Khương Đình, phần lớn các công trình nằm trong diện giải tỏa đã được tháo dỡ.

Công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy mạnh triển khai tại khu vực đường Vũ Tông Phan.

Đáng chú ý, tòa nhà số 241 Vũ Tông Phan - một cao ốc nằm ngay mặt đường - cũng đã được quây tôn một phần để chuẩn bị phá dỡ theo phương án được phê duyệt. Trong khi đó, nhiều căn nhà liền kề bên cạnh đã hoàn tất việc tháo dỡ.

Tòa nhà số 241 nằm ngay mặt đường Vũ Tông Phan bên sông Tô Lịch.

Nhiều căn nhà liền kề bên cạnh đã hoàn tất việc tháo dỡ.

Theo ghi nhận, tòa nhà có biển hiệu Trung tâm chăm sóc người cao tuổi. Trong khu vực quây tôn của tòa nhà đã tháo bỏ nhiều hạng mục như cửa sổ, cửa thang. Bên trong, việc di dời đồ đạc cũng đang được thực hiện.

Một người dân sinh sống quanh khu vực này hơn 10 năm cho biết, tòa nhà đã được xây dựng từ nhiều năm. Người dân cũng nắm được thông tin công trình sẽ bị phá dỡ một phần.

“Thời gian qua họ tháo dần cửa và chuyển đồ ra ngoài. Theo tôi biết, tòa nhà không phải phá dỡ toàn bộ mà chỉ cắt một góc”, một người dân sống gần hiện trường chia sẻ.

Tòa nhà đã được quây tôn một phần để chuẩn bị phá dỡ.

Trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo UBND phường Khương Đình cho biết, địa phương đã hoàn thành phê duyệt toàn bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các trường hợp thuộc diện thu hồi đất theo quy định.

Đối với tòa nhà số 241 Vũ Tông Phan, phương án phá dỡ cũng đã được phê duyệt và đơn vị liên quan đang triển khai theo đúng hồ sơ kỹ thuật.

“Khu vực thuộc phạm vi phá dỡ theo phương án đã được quây tôn để thi công. Tòa nhà sẽ được cắt góc để phục vụ dự án”, vị lãnh đạo thông tin.

Tòa nhà sẽ phải “cắt góc” để phục vụ dự án Vành đai 2,5.

Phía sau khu vực quây tôn của tòa nhà.

Còn đây là phía trước khu vực quây tôn của tòa nhà.

Đường Vành đai 2,5 là một trong những tuyến giao thông quan trọng của Hà Nội, có tổng chiều dài khoảng 19,64km, bắt đầu từ khu đô thị Ciputra và kết thúc tại nút giao Vành đai 3 gần cầu Thanh Trì.

Theo quy hoạch, tuyến đường có mặt cắt ngang rộng từ 40-50m, được chia thành 13 đoạn triển khai bằng nhiều nguồn vốn và hình thức đầu tư khác nhau.

Đến nay, khoảng 7,6km của tuyến đã được hoàn thiện theo quy hoạch, trong khi khoảng 9,36km đang tiếp tục được triển khai thi công.

Nhiều hạng mục như cửa sổ, cửa thang đã được tháo bỏ.

Riêng đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến khu vực Đầm Hồng dài khoảng 1,5km có tổng mức đầu tư hơn 2.433 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng chiếm hơn 2.001 tỷ đồng.

Để phục vụ dự án, phường Khương Đình phải thu hồi hơn 60.000m2 đất, liên quan tới 720 hộ dân và 16 tổ chức.

Việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để dự án Vành đai 2,5 tăng tốc thi công, qua đó góp phần giảm tải giao thông cho khu vực phía Tây Nam Hà Nội.