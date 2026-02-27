Theo báo cáo của Trường Tiểu học Trưng Nhị, sự việc xảy ra vào tiết học Đạo đức chiều 24/2 tại lớp 2A2 do cô giáo N.T.S. phụ trách. Thời điểm này, lớp học có nhiều giấy rác, giáo viên yêu cầu học sinh nhặt rác và cho học sinh đưa ra các biện pháp để lớp học trở nên sạch sẽ hơn.

Vụ việc xảy ra vào tiết học Đạo đức lớp 2A2, Trường Tiểu học Trưng Nhị. Ảnh: HH

Trong quá trình trao đổi, học sinh có đưa ra một số phương án, trong đó có phương án “dùng lưỡi liếm, mũi hít”. Sau đó, nhiều học sinh hưởng ứng và cúi xuống.

"Một số bạn nhanh nhẹn thực hiện hành động đó", báo cáo của Trường Tiểu học Trưng Nhị khẳng định.

Cũng theo báo cáo, trên thực tế, cứ đến tiết dạy của cô, cô và cả lớp đều vệ sinh lớp học và giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh lớp học cho các em.

Tuy nhiên, nhà trường cho rằng, tiết học ngày 24/2, đã phát sinh tình huống bất ngờ, bản thân cô S. chưa kịp thời ngăn cản hành động bột phát của học sinh, dẫn đến sự việc thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Ngay sau khi nắm được thông tin, nhà trường đã yêu cầu cô S. viết bản tường thuật lại toàn bộ sự việc đã xảy ra tại lớp 2A2.

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, trên mạng xã hội lan truyền nội dung sự việc được cho là xảy ra tại một lớp thuộc trường Tiểu học Trưng Nhị.

Trong nội dung trao đổi phụ huynh học sinh trong lớp học này cho rằng, các con khi về nhà phải súc miệng, đánh răng vì lưỡi dính toàn đất bẩn và cát.

Đồng thời, thông tin qua đoạn tin nhắn trao đổi cũng cho biết, một số học sinh không thực hiện việc liếm đất, song cả lớp vẫn phải cúi xuống đất vì sợ cô.

Thông tin cũng cho rằng sau sự việc, giáo viên chủ nhiệm đã xin lỗi học sinh và bày tỏ tình cảm yêu thương đối với các em. Tuy nhiên, nội dung phản ánh tiếp tục gây tranh luận trên mạng xã hội, khiến phụ huynh bày tỏ lo ngại về phương pháp xử lý kỷ luật học sinh trong môi trường học đường.

Ngay sau khi nắm thông tin, UBND phường Phúc Yên đã giao cơ quan công an vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.