Theo thông tin ban đầu lan truyền trên mạng xã hội, sự việc được cho là xảy ra tại một lớp thuộc trường Tiểu học Trưng Nhị, phường Phúc Yên (tỉnh Phú Thọ).

Trong đó, nội dung trao đổi phụ huynh học sinh trong lớp học này cho rằng, các con khi về nhà phải súc miệng, đánh răng vì lưỡi dính toàn đất bẩn và cát.

Đoạn trao đổi thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: NVCC

Đồng thời, thông tin qua đoạn tin nhắn trao đổi cũng cho biết, một số học sinh không thực hiện việc liếm đất, song cả lớp vẫn phải cúi xuống đất vì sợ cô.

Thông tin cũng cho rằng sau sự việc, giáo viên chủ nhiệm đã xin lỗi học sinh và bày tỏ tình cảm yêu thương đối với các em. Tuy nhiên, nội dung phản ánh tiếp tục gây tranh luận trên mạng xã hội, khiến phụ huynh bày tỏ lo ngại về phương pháp xử lý kỷ luật học sinh trong môi trường học đường.

Cơ quan công an đang vào cuộc xác minh làm rõ thông tin tại trường tiểu học Trưng Nhị. Ảnh: TH Trưng Nhị

Chiều 26/2, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Tiến Thông, Chủ tịch UBND phường Phúc Yên cho biết, ngay sau khi xuất hiện thông tin trên, UBND phường đã vào cuộc để kiểm tra, làm rõ.

"Hiện tại phường đã giao cơ quan công an đã vào cuộc xác minh làm rõ. Khi có thông tin chính xác, cụ thể, địa phương sẽ cung cấp thông tin sau", ông Thông nói.