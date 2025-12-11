Ngày 27/11/2025, tròn 1 năm sau ca ghép phổi lịch sử của mình tại Bệnh viện Phổi Trung ương, Đặng Thái Mạnh – chàng trai đến từ TPHCM chính thức ra mắt cuốn sách đầu tay mang tên Sự sống trở lại - Nhật ký từ một ca ghép phổi do NXB Y học phát hành.

Cuốn sách không chỉ ghi lại hành trình gần 4 năm chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo, trong đó có giai đoạn chờ ghép và hồi phục, tái sinh sau phẫu thuật mà còn là lời tri ân sâu sắc đến người hiến tạng – người đã để lại cho anh hơi thở để tiếp tục sống.

Hình ảnh này ghi lại khoảnh khắc bình yên trong ngày phát hành cuốn sách đầu tay của tác giả Đặng Thái Mạnh tại nhà riêng trên hành trình hồi phục sau 1 năm ghép phổi. Ảnh: NVCC

Ngày 27/11/2024, Đặng Thái Mạnh bước vào phòng mổ với hai lá phổi quá yếu để tự thở. Một năm sau, cũng trong ngày đó, anh đã có thể tự đi lại, tự hít thở không cần bình oxy và chào đón cuốn sách của chính mình.

Đối với tác giả, đây không đơn thuần là ngày kỷ niệm phẫu thuật mà là lời nhắc rằng một phần sự sống hiện tại của anh được tiếp nối từ sự ra đi của một người khác.

“Có một người đâu đó đã rời khỏi cuộc đời này và tôi là người đang tiếp tục sống giúp cho hơi thở ấy đi tiếp”, anh viết trong cuốn sách.

Sự sống trở lại - Nhật ký từ một ca ghép phổi được viết khi tác giả bắt đầu hồi phục sau ca ghép. Không bi quan hay tuyệt vọng, cuốn sách tập trung vào 3 tầng cảm xúc chính.

Đó là tri ân người hiến tạng và gia đình họ. Ngay ở phần đầu sách, tác giả dành một chương ngắn chỉ để nói “cảm ơn”.

Nghị lực và quá trình giành lại sự sống. Đó là những ngày tập thở lại từ đầu, tập đứng, tập đi, tập ngủ lại mà không còn cảm giác hoảng sợ.

Lời hứa với bản thân, rằng nếu sống được, phải sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Tác giả Đặng Thái Mạnh bên ân nhân đặc biệt: TS.BS Nguyễn Công Hựu - Giám đốc Bệnh viện E, người đã trực tiếp giành lại nhịp đập cho trái tim anh trong đêm định mệnh 27/11/2024. Ảnh: NVCC

Đặng Thái Mạnh hy vọng cuốn sách sẽ chạm đến những người từng trải qua khủng hoảng sức khỏe; người đang cố gắng phục hồi; những ai muốn sống cân bằng và biết trân trọng hơi thở mỗi ngày và những gia đình đã hiến tặng nội tạng người thân cho người khác.

Cuốn sách này là lời hứa với chính tôi và là lời cảm ơn gửi đến một người tôi không biết mặt. Tôi không thể trả lại sự sống cho họ nhưng có thể sống tốt bằng phần hơi thở này. Tác giả Đặng Thái Mạnh