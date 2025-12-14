Phát biểu tại lễ trao giải, ông Ngô Mạnh Cường - Chủ tịch Hội thơ làng Chùa bày tỏ hạnh phúc khi đón nhận hàng nghìn bài thơ của tác giả trong nước và quốc tế - những hạt giống gieo xuống cánh đồng đời sống, để mỗi mùa thi lại gặt một mùa nhân ái. Với phương châm "lấy đức làm gốc, lấy thơ truyền đức", Hội thơ làng Chùa tin rằng thơ ca giúp con người hàn gắn thương đau, gìn giữ đạo làm người và kết nối mọi quê hương trên thế giới.

Cuộc thi Thơ ca và nguồn cội lần thứ 3 thu hút hơn 500 tác giả tham gia với tổng cộng trên 1.500 bài thơ. Đáng chú ý, phạm vi cuộc thi không còn giới hạn trong một cộng đồng làng quê mà đã lan tỏa rộng khắp cả nước và ra thế giới với sự góp mặt của các tác giả đến từ Mỹ, Colombia, Uganda, Uruguay, Romania, Palestine, Đài Loan (Trung Quốc)… Các tác phẩm viết về quê hương, tổ tiên, lịch sử, văn hóa và những khát vọng nhân văn phổ quát của con người.

Ban giám khảo gồm những tên tuổi uy tín trong đời sống văn học như nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, Đinh Thị Như Thúy, Phạm Đương, Nguyễn Ngọc Phú và nhà văn Phạm Lưu Vũ. Điểm đặc biệt của cuộc thi là không có Trưởng BGK mà mỗi người giữ vai trò độc lập, cùng tranh luận và bảo vệ quan điểm cá nhân. Toàn bộ các chùm thơ dự thi được công bố công khai trên trang Facebook cá nhân của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Thư ký cuộc thi, tạo nên một không gian tương tác cởi mở giữa thơ ca và công chúng.

Kết quả, 40 tác giả được trao giải, trong đó có 9 nhà thơ quốc tế.

Ban tổ chức trao giải cho 3 tác giả giành giải A.

Theo BGK, các tác phẩm đoạt giải đã tạo nên một diễn ngôn đa dạng nhưng cùng hội tụ ở tinh thần gắn bó giữa cá nhân và cộng đồng, giữa ký ức riêng và nguồn cội dân tộc.

Còn nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho rằng chủ đề của cuộc thi đã thực sự chạm đến trái tim của những người viết. Bởi, ai cũng có quyền và mong muốn được bày tỏ tình yêu với mảnh đất đã nuôi dưỡng mình, với nền văn hóa của họ.

"Mỗi chùm thơ dự thi là một giọng nói riêng biệt, ngập tràn hình ảnh và cảm xúc vang lên về mảnh đất và những người yêu thương của tác giả. Cho dù mảnh đất và những con người hiện ra trong những bài thơ là những vùng đất xa xôi và xa lạ... thì tất cả đều chứa đựng vẻ đẹp và sự thiêng liêng của đời sống thế gian" - ông Thiều bày tỏ.

Cùng với lễ trao giải, BTC ra mắt tập thơ Người gieo hạt, dày hơn 600 trang, tuyển chọn hơn 500 tác phẩm của trên 250 tác giả trong và ngoài nước. Cuốn sách do Quỹ Hỗ trợ phát triển Văn học - Nghệ thuật Việt Nam tài trợ, được xem là một dấu ấn quan trọng, góp phần lưu giữ và lan tỏa tinh thần của cuộc thi Thơ ca và nguồn cội trong đời sống văn học đương đại.

Hội thơ làng Chùa ra đời năm 1982 và được xem là một hiện tượng đặc biệt trong đời sống văn hóa Việt Nam. Nơi đây, từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi đều có thể làm thơ, đọc thơ và xem thơ ca như một phần không thể thiếu của đời sống tinh thần. Từ ý tưởng ban đầu nhằm kết nối những người con của làng Chùa viết về gia đình, quê hương, cuộc thi thơ Làng Chùa lần đầu tiên được tổ chức năm 2007. Đến nay, qua 3 kỳ tổ chức, cuộc thi vẫn kiên trì với một chủ đề xuyên suốt: thơ ca gắn với nguồn cội, ký ức và bản sắc văn hóa.

Kết quả cuộc thi thơ làng Chùa lần thứ 3 - 2025: 3 giải A (20 triệu đồng/giải) được trao cho các tác giả: Lý Hữu Lương, Trang Thanh, Trương Xuân Thiên. 7 giải B (15 triệu đồng/giải) được trao cho các tác giả: Nguyễn Hoàng Anh Thư, Châu Anh Tuấn, Nguyễn Văn Song, Lê Đình Tiến, Vũ Tuyết Nhung, Khương Thị Mến, Bùi Việt Phương. 16 giải C (10 triệu đồng/giải) được trao cho các tác giả: Trần Chấn Uy, Hà Hồng Hạnh, Hà Sương Thu, Kiều Duy Khánh, Lâu Văn Mua, Lương Cẩm Quyên, Lữ Mai, Nguyễn Doãn Việt, Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Đức Hậu, Nguyệt Phượng Yên Sơn, Nhiên Đăng, Triều La Vỹ, Vân Phi, Yên Hà, Đỗ Anh Vũ. 5 giải Đặc biệt (10 triệu đồng/giải) được trao cho các tác giả: Đỗ Trọng Khơi, Nguyễn Ngọc Hưng, Viên Nguyệt Ái, Vũ Đức Nguyên, Huỳnh Thanh Thảo (tức Én Nhỏ). 9 giải Cống hiến (10 triệu đồng/giải) được trao cho các tác giả: Fernando Rendón (Colombia), Bruce Weigl (Mỹ), Murad Sudani (Palestine), Hilda Twongeirwe (Uganda), Julio Pavanetti (Tây Ban Nha), Marius Chelaru (Rumani) cùng 3 tác giả Chung Wi-Vu, Chen Minh-Jen và Chen Cheng-Hsiung đến từ Đài Loan - Trung Quốc.