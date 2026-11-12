Tay vợt 15 tuổi vừa vô địch Opendoor Pickleball World Championships 2026 Tama Shimabukuro chính thức gia nhập đội hình Viet Panthers, hướng tới MLP Asia và MLP Việt Nam 2027.

Tama Shimabukuro, tay vợt 15 tuổi người Mỹ vừa giành chức vô địch đôi nam tại Opendoor Pickleball World Championships 2026 thuộc PPA Tour đã chính thức gia nhập đội Viet Panthers.

Tama Shimabukuro vừa giành chức vô địch đôi nam tại Opendoor Pickleball World Championships 2026

Trong trận chung kết ngày 8/11 tại Texas (Mỹ), Tama cùng JW Johnson ngược dòng đánh bại Christian Alshon và Andrei Daescu với tỷ số 3-2, sau khi bị dẫn trước hai ván. Theo PPA Tour, Tama trở thành nhà vô địch đôi nam trẻ nhất lịch sử hệ thống giải khi mới 15 tuổi.

Ngoài Tama, đội hình Viet Panthers còn có Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển, Sophia Nhi Huỳnh, Hồ Tâm (Ken Tâm) và Kaitlyn Christian.

Bên cạnh kế hoạch tham dự MLP Asia, ASP hướng tới phát triển MLP Việt Nam từ năm 2027. Vì vậy, từ tháng 12/2026, nhiều tay vợ đáp ứng tiêu chí chuyên môn sẽ được ký hợp đồng, chuẩn bị lực lượng cho các đội tham dự giải.