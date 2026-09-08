Tại World Cup 2026, các tay vợt trẻ Việt Nam để lại nhiều dấu ấn. Trong đó, đội tuyển Kids xuất sắc giành HCĐ, với toàn bộ VĐV trong đội hình đều thuộc biên chế CLB Pickleball CAND.

Đáng chú ý, hành trình của các tay vợt nhí CAND chỉ để thua các nhà vô địch Mỹ, quốc gia được xem là cái nôi của Pickleball thế giới. Thành tích này cho thấy các VĐV nhí Việt Nam hoàn toàn có khả năng cạnh tranh khi được thi đấu và rèn luyện trong môi trường phù hợp.

Đội tuyển Kids xuất sắc giành HCĐ.

Ở lứa tuổi Junior, 2 VĐV thuộc CLB Pickleball CAND là Sophia Phương Anh và Trần Huy Bảo Châu tiếp tục góp mặt trong đội hình Việt Nam. Hai tay vợt nữ đã có những trận thi đấu đầy ấn tượng và cùng toàn đội giành HCB.

Từ đội Kids đến Junior, sự hiện diện liên tiếp của các VĐV CAND cho thấy sự quan tâm, chú trọng trong công tác đào tạo trẻ đang tạo ra nguồn lực thực tế cho Pickleball Việt Nam ở đấu trường quốc tế.

Đóng góp của CLB Pickleball CAND không chỉ nằm ở các lứa tuổi trẻ mà còn đặc biệt quan trọng ở nội dung Open - cấp độ thi đấu cao nhất tại World Cup. Trang Huỳnh, Sophia Huỳnh Trần, Trương Vinh Hiển, Trịnh Linh Giang và đội trưởng Đỗ Minh Quân là những VĐV chủ lực của CAND đang góp mặt trong đội hình đội tuyển Việt Nam.

Pickleball Việt Nam có giải đấu thành công.

Cùng với sự dẫn dắt của Trưởng đoàn Tô Duy và HLV trưởng Nguyễn Hải Long (cũng thuộc CLB Pickleball CAND), các VĐV Việt Nam vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành quyền vào chung kết nội dung Open, gặp đội tuyển Mỹ. Dù không thể lên ngôi vô địch tuy nhiên việc góp mặt ở trận đấu cuối cùng cũng là một dấu mốc đáng ghi nhận, cho thấy khả năng cạnh tranh của Pickleball Việt Nam ở cấp độ cao nhất.