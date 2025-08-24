img 1716891766394 1717149785224 image repair 1717149905942 1765.jpg
Nhà vườn của nhạc sĩ Dương Thụ - tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như: Mong về Hà Nội, Bay vào ngày xanh, Lời ru tôi, Mặt trời dịu êm... ở Bắc Ninh có diện tích rộng, theo phong cách kiến trúc Bắc Bộ truyền thống. 
vip temp file image repair 1717150147810 1766.jpg
Ngôi nhà thơ mộng với vườn cây, ao nước, sân rộng đón nắng và những lối đi quanh co. Khung cảnh xanh mướt này chinh phục gần như tất cả bạn bè, người thân của vợ chồng nhạc sĩ đến chơi. 
Chị Thủy kể nhiều năm trước đến Bắc Ninh, hai vợ chồng đứng ngây người vì say mê trước cây thị cổ thụ vươn bóng xanh mát, không gian xung quanh chỗ nào cũng thoảng hương thơm. Vì mê cây thị, nhạc sĩ Dương Thụ mới mua mảnh vườn này. 
Hai vợ chồng nhạc sĩ sống chủ yếu tại ngôi nhà trên núi ở Vũng Tàu (nay thuộc TPHCM) còn nhà vườn ở Bắc Ninh phục vụ cho nhu cầu nghỉ dưỡng. 
534392606_10161840066088317_5838191938732348399_n.jpg
Chị Thủy nói nhờ thỉnh thoảng mới ghé mà nhà vườn được phủ thảm rêu xanh tự nhiên rất đẹp. Vợ chồng chị gọi ngôi nhà là "Khu vườn yên tĩnh" - tên một sáng tác của Dương Thụ.
"50% cuộc sống của tôi bây giờ dành cho sở thích: rửa bát, quét nhà, chăm cây, làm bữa sáng... Một ngôi nhà đầy việc nhưng không có người giúp việc, không có trợ lý, vợ thì bận bịu, đi suốt. Nếu Thủy ở nhà, cô ấy sẽ lo nấu ăn ngon, tôi lo hết việc nặng", ông nói.

'Bay vào ngày xanh' (sáng tác: Dương Thụ) - Hồng Nhung, Mỹ Linh, Tùng Dương và Nguyên Thảo