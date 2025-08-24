Nhà vườn của vợ chồng nhạc sĩ Dương Thụ ở tỉnh Bắc Ninh xanh mướt với nhiều cây lâu năm và hồ cá nên thơ.
Chị Thủy kể nhiều năm trước đến Bắc Ninh, hai vợ chồng đứng ngây người vì say mê trước cây thị cổ thụ vươn bóng xanh mát, không gian xung quanh chỗ nào cũng thoảng hương thơm. Vì mê cây thị, nhạc sĩ Dương Thụ mới mua mảnh vườn này.
Hai vợ chồng nhạc sĩ sống chủ yếu tại ngôi nhà trên núi ở Vũng Tàu (nay thuộc TPHCM) còn nhà vườn ở Bắc Ninh phục vụ cho nhu cầu nghỉ dưỡng.
"50% cuộc sống của tôi bây giờ dành cho sở thích: rửa bát, quét nhà, chăm cây, làm bữa sáng... Một ngôi nhà đầy việc nhưng không có người giúp việc, không có trợ lý, vợ thì bận bịu, đi suốt. Nếu Thủy ở nhà, cô ấy sẽ lo nấu ăn ngon, tôi lo hết việc nặng", ông nói.
'Bay vào ngày xanh' (sáng tác: Dương Thụ) - Hồng Nhung, Mỹ Linh, Tùng Dương và Nguyên Thảo