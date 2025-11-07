Theo chia sẻ, cô gái thuê trọ là nạn nhân trong vụ việc. Bị nhiều người vây đánh, cô hoảng sợ đến mức phải dọn khỏi khu trọ ngay trong đêm. Cô cho biết hình ảnh người chị họ bị hành hung vẫn ám ảnh, khiến cô run rẩy mỗi khi nhớ lại.

Cô gái thuê nhà ở Thượng Hải để tìm cuộc sống yên ổn. Sống một mình, cô cẩn trọng lắp camera an ninh, chuông cửa có video nhằm phòng bất trắc.

Cô gái vẫn hoảng sợ khi nghĩ lại cảnh bị hành hung hội đồng. Ảnh: Sohu

Ban đầu, cuộc sống khá suôn sẻ, cho đến khi cô phát hiện thói quen khó chịu của hàng xóm - thường để rác thải thực phẩm chưa buộc kín ở khu vực chung giữa hai nhà. Rác bốc mùi, nước rỉ ra sàn gây bẩn và thu hút côn trùng, khiến cô nhiều lần phải chịu đựng trong im lặng vì ngại va chạm.

Ngày 3/11, chị họ của cô đến chơi, thấy cảnh cửa ra vào dơ bẩn liền bức xúc. Sau khi biết nguyên nhân, chị quyết định sang nhắc nhở hàng xóm “đừng để rác trước cửa nhà người khác”. Không ngờ, một cụ bà hơn 80 tuổi trong nhà kia mở cửa và đẩy chị họ, đồng thời lớn tiếng hô “cô đừng đẩy tôi” để gây hiểu lầm với các hộ xung quanh, thông tin từ Sohu.

Nghe tiếng la, nhiều người trong nhà bà cụ 80 tuổi đó cũng chạy ra, gồm 3 người đàn ông và 2 phụ nữ, vây kín 2 chị em. Một người đàn ông bất ngờ túm cổ áo người chị họ, kéo vào trong. Khi bị nhắc “có camera ghi lại hết”, nhóm người càng trở nên hung hăng, xô đẩy mạnh hơn.

Rác vứt bừa bãi bốc mùi. Ảnh: QQ

Lúc đó, một người đàn ông nồng nặc mùi rượu từ dưới tầng chạy lên, lao vào đẩy chị họ vào góc khuất - điểm mù của camera. Ở đó, anh ta bóp cổ, cùng 2 người khác dùng gậy và chân đánh, đá liên tiếp vào tay, lưng, chân nạn nhân. Một người còn nắm tóc, đập mặt chị họ xuống sàn.

Cô gái bị một phụ nữ giữ chặt, không thể can thiệp, chỉ biết kêu cứu. Không ai trong khu nhà giúp họ. Trong lúc hoảng loạn, cô cố vùng dậy, lấy điện thoại gọi cảnh sát dù bị đe dọa “báo đi, chúng tôi sẽ nói cô đánh người già 80 tuổi”.

Hàng xóm xúm lại hành hung cô gái và chị họ. Ảnh: Sohu

Khi cảnh sát đến, nhóm người vẫn tỏ thái độ thách thức. Ngay trước mặt lực lượng chức năng, một người đàn ông còn xô ngã chị họ. Trước tình hình nghiêm trọng, cảnh sát lập hồ sơ điều tra, yêu cầu hai bên giám định thương tích.

Tối đó, cô gái dọn đồ rời khỏi nhà trọ vì quá sợ hãi. Hiện mỗi khi nhớ lại cảnh chị họ bị đánh và được đưa lên xe cấp cứu, cô vẫn ám ảnh.

Cô cho biết không hiểu vì sao trong thông báo của cảnh sát lại nêu “cả hai bên đều có thương tích”, bởi khi ấy chị họ gần như không có khả năng phản kháng. Cô chỉ mong cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc và trả lại công bằng cho hai chị em.