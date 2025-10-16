Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại tỉnh Chachoengsao (Thái Lan) khiến nhiều người xót xa.

Theo tờ Khaosod, một người đàn ông lớn tuổi bị mù cả hai mắt ngồi chờ vợ trước nhà đến tối, nhưng vẫn không nghe thấy tiếng vợ về. Khi nhờ hàng xóm bật đèn, mọi người bàng hoàng phát hiện người vợ đã tử vong trong nhà.

Khoảng 18h30 ngày 14/10/2025, Trung úy Nawattpakorn Kunatchayashiran, điều tra viên thuộc Sở cảnh sát thành phố Chachoengsao, nhận được tin báo về việc một người phụ nữ tử vong trong căn nhà hai tầng.

Khi lực lượng chức năng có mặt, họ phát hiện một người đàn ông ngoại quốc 69 tuổi, bị mù cả hai mắt, đang ngồi trước cửa nhà. Bên trong nhà, thi thể một phụ nữ 53 tuổi, hành nghề lái taxi, được tìm thấy gần cầu thang - nghi tự tử bằng khăn choàng cổ.

Người chồng bị mù ngồi chờ vợ ở cửa nhưng bà đã qua đời ngay trong căn nhà của họ. Ảnh: Khaosod

Bác sĩ pháp y đã tiến hành khám nghiệm sơ bộ trước khi đưa thi thể đến bệnh viện để xác định nguyên nhân tử vong.

Hàng xóm cho biết hai vợ chồng thuê căn nhà này và sống cùng nhau hơn 1 năm. Người vợ thường lái taxi ở Bangkok, 2-3 ngày mới về một lần. Trước mỗi chuyến đi, bà luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn trong tủ lạnh cho chồng.

“Hôm nay ông ấy gọi tôi sang nhờ bật đèn vì trời tối mà không nghe tiếng vợ về. Khi đèn bật sáng, tôi thấy chị ấy đã mất rồi”, người hàng xóm nghẹn ngào kể.

Một người khác làm thông dịch viên cho biết, người chồng có quốc tịch Đức, sang Thái Lan sinh sống sau khi nghỉ hưu và gặp gỡ người vợ không lâu sau đó. Ông bị mù cả hai mắt do tai nạn giao thông nhiều năm trước.

“Sáng 14/10, vợ tôi nói rằng bị tai nạn và bên kia đòi bồi thường 40.000 baht (hơn 32 triệu đồng), nhưng cô ấy không có tiền. Vợ tôi nói sẽ chờ thương lượng. Tôi không ngờ đó lại là lần cuối cùng nghe thấy giọng cô ấy”, người chồng nghẹn ngào kể.

Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện để khám nghiệm chi tiết. Cảnh sát tiếp tục điều tra, trong khi gia đình chuẩn bị lo hậu sự theo nghi thức tôn giáo.