Sáng 9/8, tại không gian phố đi bộ bên Hồ Gươm, Bộ Công an tổ chức lễ khai mạc Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025.
Chương trình năm nay quy tụ 9 đoàn nhạc và một đoàn trống hội của 7 quốc gia đến từ Liên bang Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Ả rập Xê út và nước chủ nhà Việt Nam.
Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Chương trình Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 nhằm giao lưu âm nhạc - văn hóa giữa lực lượng Cảnh sát Việt Nam và quốc tế, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau về bản sắc dân tộc, con người và truyền thống lực lượng thực thi pháp luật.
Màn trống hội "Khát vọng tỏa sáng" với 1.000 sinh viên của Học viện Cảnh sát Nhân dân.
Màn biểu diễn trống hội đặc sắc của đoàn Nhật Bản.
Tiếp đó là màn trình diễn của đoàn nhạc Công an Nhân dân Việt Nam - đoàn chủ nhà đăng cai tổ chức Nhạc hội với gần 120 nhạc công, diễn viên múa.
Đoàn Nghệ thuật Công an Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.
Đoàn nhạc Cảnh sát Bắc Kinh, Bộ Công an nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa biểu diễn trên đường phố Hà Nội.
Nhạc hội Cảnh sát Thế giới nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).