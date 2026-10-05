Tối 4/10, vở nhạc kịch "Sự tích quả dưa hấu" diễn ra tại Nhà hát TPHCM. Vai chính do Denis Đặng và Myra Trần đảm nhận.

Tác phẩm được thực hiện bởi đội ngũ sáng tạo của Mỹ và Việt Nam, lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Mai An Tiêm nhưng phát triển theo ngôn ngữ nhạc kịch đương đại với cách kể mới, tiết tấu nhanh và tinh thần trình diễn mang màu sắc Broadway.

Kịch bản Sự tích quả dưa hấu do Spencer Liff - từng 2 lần được đề cử giải Emmy - đạo diễn và biên đạo chính. Phần âm nhạc do Doug Katsaros, nhà soạn nhạc và giám đốc âm nhạc từng đoạt giải Emmy, đảm trách còn Gabriel Barre giữ vai trò giám đốc sản xuất. Về phía đội ngũ Việt Nam, Lê Hoàng Giang đảm nhận vai trò phó đạo diễn còn Nguyễn Tấn Lộc là đồng biên đạo.

Với thời lượng khoảng 105 phút, Sự tích quả dưa hấu được dàn dựng theo hướng cô đọng, tiết tấu nhanh và liên tục chuyển động. Tác phẩm kể về Mai An Tiêm (Denis Đặng) - một chàng trai mồ côi có tấm lòng lương thiện. Nhờ có công cứu Vua Hùng (Huỳnh Kiến An), anh được ban hôn với công chúa Mỹ Linh (Myra Trần).

Denis Đặng và Myra Trần lần đầu đóng vợ chồng.

Lo sợ sự xuất hiện của Mai An Tiêm sẽ phá hủy tương lai của Mỹ Linh và ngăn cản con đường lên ngôi của hoàng tử Khang (Trọng Nhân), hoàng hậu Thi Thi (Phạm Yến) dùng mưu khiến anh bị ghép tội bất kính với thần linh, phải chịu hình phạt lưu đày đến đảo hoang.

Vai Mai An Tiêm, với yêu cầu cao về khả năng diễn xuất, ca hát và trình diễn trên sân khấu, là thử thách lớn với Denis Đặng. Anh không phải diễn viên, ca sĩ chuyên nghiệp mà được biết đến nhiều qua vai trò giám đốc sáng tạo trong các dự án âm nhạc.

Lần đầu tham gia nhạc kịch, màn thể hiện của Denis Đặng cho thấy sự đầu tư đáng kể cho nhân vật và quá trình tập luyện nghiêm túc, tạo được màu sắc riêng cho vai Mai An Tiêm. Dù vậy, khả năng hát live của anh có phần hạn chế, đôi chỗ còn hụt hơi, chênh phô.

Myra Trần tỏa sáng với giọng hát nội lực.

Ngược lại, vai công chúa Mỹ Linh là cơ hội để Myra Trần tỏa sáng, phát huy tối đa lợi thế về giọng hát. Cô diễn xuất khá tốt, làm bật lên hình ảnh nàng dịu dàng, giàu tình cảm nhưng không dễ dàng chấp nhận số phận.

Trọng Nhân - diễn viên của Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long trở thành "cây hài" của tác phẩm với vai hoàng tử Khang. Trong vở diễn, hoàng tử Khang lười biếng, kiêu ngạo nhưng tâm tính đơn thuần, từng bước thay đổi khi đối diện với những biến cố.

Trọng Nhân thể hiện nhân vật bằng lối diễn tự nhiên, duyên dáng, dùng miếng hài chinh phục khán giả, tạo nên nhiều tiếng cười và góp phần cân bằng màu sắc kịch tính của vở diễn.

Truyện cổ tích quen thuộc của người Việt được kể bằng ngôn ngữ nhạc kịch.

Hai nghệ sĩ Huỳnh Kiến An và Phạm Yến đảm nhận vai Vua Hùng và Hoàng hậu Thi Thi. Kinh nghiệm sân khấu lâu năm giúp cả hai làm chủ sân khấu với diễn xuất vững chắc, phối hợp ăn ý với dàn diễn viên trẻ.

Vở diễn hấp dẫn với bối cảnh, phục trang, ánh sáng, vũ đạo và âm nhạc cùng góp phần tạo nên một thế giới sân khấu vừa có màu sắc Việt Nam vừa mang tinh thần của nhạc kịch đương đại.

Đáng chú ý, phần âm nhạc kết hợp giữa chất liệu giao hưởng cổ điển châu Âu với world music Việt Nam. Dàn nhạc biểu diễn trực tiếp tạo nên lớp âm thanh dày và giàu cảm xúc, đồng thời giúp các phần hát, vũ đạo và cao trào sân khấu được kết nối thành một tổng thể.

Tác phẩm mở ra tiềm năng kết hợp giữa ê-kíp chuyên nghiệp quốc tế và dàn nghệ sĩ thực lực của Việt Nam.

Nhạc kịch Sự tích quả dưa hấu cũng mở ra tiềm năng khi kết hợp ê-kíp sáng tạo quốc tế có kinh nghiệm về nhạc kịch và dàn nghệ sĩ biểu diễn Việt Nam.

Ở đó, kinh nghiệm trong cách xây dựng cấu trúc nhạc kịch, dàn dựng sân khấu, xử lý âm nhạc và vũ đạo của ê-kíp Mỹ tạo nên nền tảng chuyên nghiệp để các nghệ sĩ Việt Nam có cơ hội thử sức trong môi trường đòi hỏi cao về khả năng ca diễn và trình diễn tổng hợp.

Ảnh: NSX