Gió ngang khoảng trời xanh 2 tập phim phát sóng gần đây có sự xuất hiện của nhân vật mới là Trường - chủ du thuyền khiến nữ chính Ngân đổ rạp. Cùng sự xuất hiện của nhân vật này là cơn bão chê bai dành cho diễn viên Denis Đặng. Từ một giám đốc sáng tạo chỉ đứng sau ống kính, anh lần đầu tiên xuất hiện trước máy quay chứng tỏ mình không hợp làm diễn viên.

Ở Gió ngang khoảng trời xanh tập 20, Denis Đặng bị khán giả chê tơi tả với màn xuất hiện không thể gây khó chịu hơn với biểu cảm gương mặt đơ cứng và diễn xuất nhạt nhoà. Nhân vật xuất hiện với hầu hết là biểu cảm hất hàm ra hiệu lệnh, lời thoại thiếu hấp dẫn.

Denis Đặng bị chê từ tạo hình tới diễn xuất.

Trái với hình tượng nhân vật ở bản gốc 30 chưa phải là hết, vai Trường của Denis Đặng trong Gió ngang khoảng trời xanh kém sức hút, không toát lên được thần thái một tổng tài. Những đoạn Trường thả thính Ngân ở tập 21 khiến khán giả ngao ngán vì thiếu sự ăn ý giữa 2 diễn viên. Diễn xuất của Denis Đặng hoàn toàn không tương xứng với Việt Hoa.

Không thẩm nổi chủ thuyền; Tổng tài chán quá; Diễn viên nam đơ hơn cả thanh kẹo cu đơ; Đến đoạn chủ thuyền chỉ muốn tua; Chọn nhân vật chủ thuyền không hợp với nhân vật chính; Nhìn tổng tài mà thấy tổn thương khán giả quá; Trời ơi Lương Chính Hiền bản Việt diễn kiểu đọc thoại thuộc lòng... là bình luận của khán giả.

Khán giả nhận xét diễn xuất của Denis Đặng làm "phí" cả diễn viên nữ.

Trước cơn bão chê bai của người xem, nam diễn viên lên tiếng trên trang cá nhân hơn 1 triệu người theo dõi: "Mấy hôm nay Denis đọc rất nhiều góp ý của quý vị khán giả, các bạn fan, mình trân trọng từng phản hồi vì mình sợ nhất là thậm chí khán giả còn không thèm chê. Mọi lời góp ý, Denis sẽ trân trọng trong lòng và dùng làm hành trang để trau dồi kinh nghiệm, tiếp tục cố gắng hoàn thiện hơn".

Trước đó, tại họp báo ra mắt phim Gió ngang khoảng trời xanh, Denis Đặng nói trong lần đầu thử làm diễn viên, trên phim nhân vật Trường làm chủ cuộc chơi nhưng ở phim trường người đó lại là nữ diễn viên Việt Hoa. Cô đã chỉ dẫn và nâng đỡ cho bạn diễn khi đóng chung.

Ảnh, clip: VTV