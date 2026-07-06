Chiều 6/7 tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định thăng quân hàm cấp bậc Đại tá, nâng lương sĩ quan cấp bậc Đại tá, Thượng tá năm 2026.

Năm 2026, có 165 cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị trong TCCT được thăng quân hàm sĩ quan cấp bậc Đại tá, nâng lương sĩ quan cấp bậc Đại tá, Thượng tá; trong đó nhạc sĩ An Hiếu được thăng quân hàm sĩ quan từ Thượng tá lên cấp bậc Đại tá.

Nhạc sĩ An Hiếu chia sẻ với phóng viên VietNamNet: "Đây là khoảnh khắc hạnh phúc với bất kỳ người lính nào ngay từ lần đầu tiên đặt chân vào quân ngũ. Tôi đã hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Không chỉ là niềm vinh dự đối với cá nhân, nó còn nhắc nhở tôi về truyền thống gia đình khi tôi đang đi tiếp con đường sự nghiệp mà bố - Thiếu tướng, nhạc sĩ An Thuyên để lại".

Nhạc sĩ An Hiếu đón tin vui. Ảnh: NVCC

"Tôi trân trọng sự quan tâm của Thủ trưởng Bộ quốc phòng, TCCT. Xin cảm ơn những điều tôi đã được chỉ dạy, nâng đỡ, tạo điều kiện từ các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Trường Đại học VHNT Quân đội qua các thời kỳ. Tôi thật lòng biết ơn sự động viên, khích lệ từ ba mẹ, gia đình, bạn bè và những đồng nghiệp thân yêu tại khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật, Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội. Tất cả đã giúp tôi trưởng thành hơn, đã cho tôi niềm vinh dự và tự hào vô cùng to lớn này", anh chia sẻ.

Bên cạnh việc không ngừng phấn đấu, An Hiếu thấy may mắn khi được giao chức vụ Phó Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội, trường Đại học VHNT Quân đội, giúp mình đến gần hơn với vinh dự to lớn này.

Nhạc sĩ An Hiếu nói thêm, niềm vui luôn song hành với ý thức trách nhiệm. Anh không coi quân hàm Đại tá là đích đến mà sẽ không ngừng cố gắng, phấn đấu và học tập để hoàn thành tất cả nhiệm vụ với cương vị quân nhân cũng như cống hiến cho âm nhạc với tư cách nhạc sĩ; đồng thời duy trì việc tu dưỡng, rèn giũa đạo đức.

Ca khúc "Cha tôi" (sáng tác: An Hiếu; trình bày: Nguyễn Trần Trung Quân)