Lần hiếm hoi ca sĩ Lan Anh kết hợp với nhạc sĩ An Hiếu

Ca khúc Ngọn nến tri ân được nhạc sĩ An Hiếu sáng tác như một lời tri ân, tưởng nhớ tới những anh hùng, thương binh liệt sĩ nhân ngày 27/7. MV ca khúc cũng rất đặc biệt khi được thể hiện bằng tranh cát, kể lại câu chuyện về chị Võ Thị Sáu bằng những hình ảnh đẹp, mới mẻ. Điều này mang tới cho ca khúc một diện mạo mới và có chiều sâu hơn.

Nhạc sĩ An Hiếu hoàn thành sáng tác bài hát trong một buổi sáng.

“Tôi chọn câu chuyện về chị Võ Thị Sáu để làm chủ đề của MV bởi vì ngay từ đầu bối cảnh sáng tác ca khúc là từ Côn Đảo với những đêm trăng thanh vắng, với hàng phi lao vi vu tiếng hát, giữa hàng chục ngàn bia mộ của các anh hùng, liệt sĩ… rất linh thiêng, trầm lắng.

Hơn thế, chị Sáu là biểu tượng của sự hy sinh cao đẹp, bất khuất. Chị ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, vẫn còn trong trắng và trinh nguyên. Điều này đã mang lại cho tôi những sự xúc động và cảm phục thật sâu sắc. Và chị cũng chính là hiện thân cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam vừa dịu dàng, tinh khôi và vừa dũng cảm, kiên cường”, nhạc sĩ An Hiếu chia sẻ.

Điều đặc biệt là lần hiếm hoi Lan Anh - ca sĩ hàng đầu Việt Nam ở dòng nhạc thính phòng là người thể hiện ca khúc mới của nhạc sĩ An Hiếu. Nữ ca sĩ với giọng hát truyền cảm đã thể hiện hết chiều sâu của bài hát, đặc biệt ở những nốt cao trong đoạn vocal đòi hỏi kỹ thuật cao.

''Bản phối theo phong cách nhạc phim của Ngô Minh Hoàng. Họa sĩ Quỳnh Hoa rất tâm huyết với từng nét vẽ của mình, đã giúp cho hình ảnh và câu chuyện về chị Võ Thị Sáu hiện lên thật rõ nét, rất đẹp và có sức lay động, đồng thời có sự hòa quyện với ca từ và giai điệu. Nhạc sĩ Lương Ngọc Châu đã dàn dựng, chỉ huy dàn hợp xướng với phần bè rất hiệu quả, góp phần nâng giọng hát của Lan Anh lên”, nhạc sĩ An Hiếu chia sẻ thêm.

Với ca khúc này, nhạc sĩ An Hiếu muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lớp lớp cha anh đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. “Tôi đã viết tác phẩm này như một nén tâm nhang thành kính dâng lên các anh hùng. Tôi mong muốn ca khúc truyền tải một thông điệp về cái giá của hòa bình và hậu thế hôm nay phải sống sao để xứng đáng với sự hi sinh cao cả của những người đã ngã xuống cho sự trường tồn của dân tộc”, nhạc sĩ An Hiếu nói thêm.